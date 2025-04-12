Xiaomi, 27 inç 4K çözünürlüklü A27Ui monitörünü küresel pazarda satışa sundu. Cihaz, profesyonel renk doğruluğu sunuyor.

Xiaomi, A27Ui adını verdiği yeni 4K monitörünü global pazara çıkardı. Hem renk doğruluğu hem de bağlantı özellikleriyle dikkat çeken bu 27 inçlik model, özellikle profesyonel kullanım için tasarlanmış gibi görünüyor.

Yeni monitör, 27 inçlik IPS ekranıyla geliyor. 3840 x 2160 piksel çözünürlük sunan bu ekran, HDR10 desteği ve 10 bit renk derinliği sayesinde görüntü kalitesini bir üst seviyeye taşıyor.

90W ters şarj ve USB-C bağlantı desteği sunuyor

A27Ui, geniş izleme açısıyla her açıdan net görüntü sunuyor. %100 sRGB ve %95 DCI-P3 renk gamı kapsamasına sahip olan model, özellikle içerik üreticilerini hedef alıyor. Xiaomi, her bir monitörü fabrikada kalibre ettiğini ve ortalama ΔE<1 değeriyle profesyonel düzeyde renk doğruluğu sağladığını açıkladı.

Cihaz ayrıca, Xiaomi ve Redmi markalı diğer ekranlı ürünlerle uyumlu renk eşleştirmesi gerçekleştirebiliyor. USB-C bağlantı noktası üzerinden 90W’a kadar ters şarj desteği sunan monitör, aynı port üzerinden görüntü ve veri aktarımını da destekliyor.

Xiaomi, kullanıcı konforunu artırmak için A27Ui modeline düşük mavi ışık filtresi ve DC karartma teknolojisi eklediğini duyurdu. Bu özelliklerin, uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmayı amaçladığı belirtildi. Monitör, yükseklik ayarı, eğme ve döndürme gibi farklı pozisyonlara izin veren ayarlanabilir standıyla ergonomik kullanım sundu.

Şirket, A27Ui’nin fiyatı ve hangi bölgelerde satışa sunulacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak ürünün Xiaomi’nin küresel internet sitesinde listelenmesi, yakın zamanda farklı pazarlarda da satışa çıkacağını işaret etti.