Farklı telefon üreticilerinin kendi işlemcilerini üretme çabasına yeniden Xiaomi de katılıyor.

Geçmişte kendi çip üretimi konusunda bekleneni veremeyen Xiaomi, bu kez daha temkinli ama iddialı bir adımla sahalara dönmeye hazırlanıyor.

İddialara göre Xiaomi, ilk Arm v9 mimarili çipini TSMC’nin N4P üretim süreciyle geliştiriyor. Daha önce 3nm söylentileri dolaşsa da bu ekonomik yöntem, şirketin performans ve üretim verimliliği arasında akıllıca bir denge kurmasını sağlayacak.

Sızan teknik detaylar, 1+3+4 çekirdek düzeninde sekiz çekirdekli bir CPU yapısına işaret ediyor. Bu yapıda:

1 adet 3.2GHz Cortex X925 (yüksek performans çekirdeği),

3 adet 2.6GHz Cortex A725 (orta seviye çekirdek),

4 adet 2.0GHz Cortex A520 (verimlilik odaklı çekirdek) bulunuyor.

Yeni işlemciyi ilk olarak Xiaomi 15S'te görebiliriz

Bu yapı doğrudan amiral gemisi telefonları hedeflemiyor olsa da şirketin Xiaomi 15S gibi üst-orta segment telefonlarda kullanması muhtemel.

Grafik tarafında ise Imagination Technologies’in 1.3GHz hızında çalışan IMG DXT72 GPU’su dikkat çekiyor. İlk performans sızıntılarına göre bu grafik biriminin Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2’deki Adreno 740’ını bile geride bırakabileceği iddia ediliyor.

Xiaomi bu hamleyle tıpkı Samsung gibi Qualcomm ve MediaTek'e olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.