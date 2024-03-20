Xiaomi, akıllı ev aletleri kategorisine bu kez de akıllı sabunluk ekledi. Oldukça uygun fiyatlı olan ürün, özellikle de çocuğuna el yıkama alışkanlığı kazandırmak isteyen ebeveynlerin işine yarayacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı ev ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, Mijia markası altında bu kez akıllı sabunluk üretti. Tek şarjla 6 ay boyunca kullanılabilen ürün, beraberinde gönderilecek özel içerikli sabun ile bakterilerin yüzde 99,9'unu da yok ediyor.

Oldukça sevimli bir tasarıma sahip olan akıllı sabunluk, kutusundan özel çıkartmalarla geliyor. Bu da küçük çocuğuna el yıkama alışkanlığı kazandırmak isteyen ebeveynler için bir avantaj olacak. Sahip olduğu kızılötesi sensörle 0,25 saniyede köpük üretebilen cihaz, temassız olarak kullanılıyor olması nedeniyle de tercih nedeni olacak gibi görünüyor.

Xiaomi'nin akıllı sabunluğu işte böyle görünüyor:

Xiaomi'nin akıllı sabunluğu, harici olarak takılan piller yerine dahili bir bataryaya sahip. USB Type-C ile şarj edilen bu batarya, 180 güne kadar kullanım imkânı tanıyor. 320 mililitrelik oldukça yeterli bir sabun haznesine ev sahipliği yapan cihaz, IPX5 sertifikasına sahip. Yani bu ürün su geçirmiyor. Xiaomi'ye göre akıllı sabunluk, 400 şarj döngüsüne kadar sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek.

Xiaomi, geçmişte de akıllı battaniye üretmişti:

Hepimiz el yıkama alışkanlığına sahibiz ancak pek çoğumuz, gerçek anlamda elimizi temizlemiyoruz. Eldeki hijyenin sağlanması için en az 20 saniye boyunca köpürtme yapmak gerekiyor. Xiaomi'nin akıllı sabunluğu, size bu noktada da yardımcı olacak.Cihaz 20 saniye dolduğu zaman, temizliğin tamamlandığını anlatan bir uyarı verecek.

Xiaomi, şimdilik sadece Çin'de satışa sunduğu bu akıllı sabunluk için sadece 21 dolar istiyor. Cihazın küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı şimdilik bilinmiyor.

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