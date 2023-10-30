Elektrikli battaniyeler akıllanarak geri dönüyor. Xiaomi'nin yeni elektrikli battaniyesi Mijia Smart Electric Blanket ile uyku boyunca battaniyenin sıcaklığını belirlemek mümkün olacak.

Xiaomi, ekosistemini zenginleştirmek için ev eşyalarını akıllandırmaya ciddi araştırma-geliştirme bütçeleri ayırıyor. Bu çalışmalarının sonuçlarını da piyasaya sürdükleri birbirinden farklı akıllı ev eşyaları ile görüyoruz. Bu ürünlerin en sonuncusu ise Mijia Smart Electric Blanket adlı akıllı battaniye.

1,5 metreye 2 metre ölçülerindeki yeni akıllı battaniyeyi Çin'de ön siparişe açan Xiaomi, ön sipariş fiyatını da 449 yuan (60 dolar), güncel kurla 1.747 TL olarak belirledi. Akıllı elektrikli battaniyenin satışının başlayacağı tarih ise 31 Ekim olarak duyuruldu.

30 derece göbeğime, 34 ayak ucuma

Elektrikli battaniye 400V altyapı destekli seramik borulara sahip olacak. Battaniye, özel haznesinde ısıtacağı suyu bu borulara aktaracak. Ayrıca bu borular her noktada eşit değil, ayak kısmında daha yoğun olacak şekilde dağıtılmış durumda. Bu da ayaklar gibi daha çok üşüyen organlarımızın daha sıcak kalabilmesini sağlıyor. Elektrikli battaniye çalışırken 25 desibel gibi oldukça düşük düzeyde bir ses çıkarıyor.

Elektrikli battaniyeyi Mi Home uygulaması ile akıllı ev sistemine entegre etmek de mümkün oluyor. Böylece yatmaya gitmeden önce yatağımızı ısıtabildiğimiz gibi uyku esnasında da battaniye sıcaklığını değiştirmek mümkün oluyor. Battaniyeyi sesle de kontrol edebiliyoruz. Sıcaklığının 65 dereceye kadar çıkabilmesiyle de battaniye bit, pire gibi zararlıların da barınmasını engelliyor. Xiaomi'nin dikkat çektiği bir başka önemli nokta ise elektrikli battaniyenin su ile temas halinde güvenli olacağı ve elektrik kaçağı sorunu yaşanmayacağı oldu.

Enerji tüketimi açısından da oldukça tasarruflu olan bu model, bir gecede ortalama 0,7 kWh elektrik tüketiyor. Güvenlik açısından da ciddi çaba sarfedilen akıllı battaniyede aşırı ısınmaya, sızıntılara, düşük sıcaklıklara, bakterilere karşı çoklu koruma katmanları bulunuyor. Ayrıca elektrikli battaniye 15 saat kullanılmadığında durumda otomatik olarak kapanırken, çocuk kilidi ve düşme durumunda gücü kesme özelliklerine sahip. Tamamen polyester fiber ve PVC reçineden imal edilen battaniye iki farklı boyut seçeneği sunuyor. Ana tasarım oldukça kompakt ve 0,35L su tankı kapasitesiyle geliyor.