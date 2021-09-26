Xiaomi, Akıllı Telefon Sektöründe Bir Numara Olmak İstiyor

Xiaomi CEO'su Lei Jun, dünyanın bir numaralı akıllı telefon markası olmak gibi büyük bir hedeflerinin olduğunu açıkladı. Jun, telefon sevkiyatında Apple'ı geçmiş olmalarının bu hedefi desteklediğini de söylüyor.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin özellikle akıllı telefon sektöründeki başarısına tüm sektör şahit olmakta. Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun'a göre şirket, büyük bir hedef belirleme konusunda yeterli özgüvene sahip. Jun, şirketin hedefinin dünyanın bir numaralı cep telefonu markası olmak olduğunu söylerken girişimcilik ve inovasyonda her zaman aksilikler olduğu için herkesin sabırlı olması gerektiğini de ekledi.

Bugün erken saatlerde düzenlenen bir etkinlikte Lei Jun, Xiaomi'nin inovasyon ve girişimcilikten uzaklaşamayacağını belirtti. Lei Jun, akıllı cihaz üretiminin hâlâ bir “mavi okyanus” olduğuna, yani girişimcilerin önünde fazla engel olmadığına inanıyor. Şu anda, Çin'deki işletmelerin %75'i artık bir nevi akıllı üretime geçiyor. Ayrıca Xiaomi'nin Yizhuang'daki akıllı fabrikasının inşaasının ilk aşaması da başlamış durumda.

Xiaomi, telefon sevkiyatında Apple'ı geçti:

Bu yılın Temmuz ayının sonunda, Xiaomi'nin kurucusu, başkanı ve CEO'su Lei Jun, Xiaomi'nin cep telefonu sevkiyatlarının ilk kez Apple'ı geçtiğini ve dünyada ikinci sıraya yükseldiğini belirtti. Lei Jun, bu başarının yakalandığı sırada rakibinin çok güçlü olduğunu ve görevinin ikinci sırayı korumak olduğunu iddia ediyordu ancak birkaç ay sonra, pozisyonunun değiştiği görülüyor.

Xiaomi'nin hedefi sadece akıllı telefon pazarının zirvesine tırmanmak değil, aynı zamanda liderliği uzun süre korumak. Analistlere göre şirketin atması gereken adımlardan biri de akıllı telefonlarına isim vermeyi basitleştirmek. Bazı raporlarda Xiaomi'nin başarısı, esas olarak ABD yaptırımları nedeniyle Huawei'nin düşüşüne dayandırılıyor. Ancak, uzun vadeli üstünlük konusu tartışmalı bir konu olduğundan durum genel itibarıyla Xiaomi'nin Çin dışındaki pazarlardaki başarısına bağlı olacak.