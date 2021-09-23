Xiaomi, Civi'nin Tasarımını Gösterdi [Video]

Xiaomi, 27 Eylül'de duyuracağını açıkladığı yeni akıllı telefon serisi Civi için bir tanıtım videosu paylaştı. Paylaşılan video, yaklaşmakta olan telefonun tasarım ve kameraya odaklanacağını gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Xiaomi'nin yeni bir akıllı telefon serisi üzerinde çalıştığını ve bu akıllı telefon serisinin isminin "Civi" olacağından bahsetmiştik. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, bu akıllı telefon serisinin ilk ürününün 27 Eylül'de düzenlenecek bir etkinlikte duyurulacağı ifade ediliyordu. Xiaomi hayranlarının geri sayımı sürerken, konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

27 Eylül'ü beklemek istemeyen Xiaomi, Civi serisi akıllı telefonları için bir tanıtım videosu yayınladı. Bu tanıtım videosunda yaklaşmakta olan telefonunu açıkça gösteren şirket, Civi'nin özellikle de tasarıma odaklanacağını gözler önüne sermiş oldu. Zira tanıtım videosu, Civi serisindeki ilk akıllı telefonun tasarımıyla adeta mest edeceğini ortaya koyuyor.

Xiaomi'den bir de tanıtım posteri geldi

Xiaomi'nin Civi serisi için hazırladığı tanıtım videosu, yaklaşan telefonun üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca telefonun kısmen kavisli ekranı da tanıtım videosunda kendisini gösteriyor. Metal bir çerçevesi bulunan telefonun arka kapağı sahip olduğu tasarım ile oldukça dikkat çekiyor. Açık konuşmak gerekirse cihazın genel tasarımı, buram buram premium havası veriyor.

Xiaomi'nin Civi serisinde nasıl bir donanım özelliği tercih edeceği henüz bilinmiyor. Ancak daha önce ortaya çıkan bilgiler, bu akıllı telefon serisinin orta segmentin üst kısımlarına yerleşebileceğini düşündürüyor. 27 Eylül'de düzenlenecek etkinlik, Xiaomi'nin Civi ile neler sunacağını anlamamıza yardımcı olacak.

Xiaomi Civi serisi için hazırlanan tanıtım videosu