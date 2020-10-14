iPhone 12 Kutusundan Neden Şarj Cihazı ve Kulaklık Çıkmıyor?

Apple, iPhone 12’den itibaren artık akıllı telefon kutularında şarj cihazı ve kulaklık sunmayacak ve bunu “çevrecilik” ile açıklıyor. Ancak madalyonun diğer tarafında ciddi sorunlar var.

Küresel iklim değişikliği her geçen gün etkisini hissettiriyor. Gündelik hayatımızın önemli parçası olan akıllı telefonlar ise teknoloji devleri için “yeşil mesajlar” vermek için etkili bir araç haline geldi. Bu konudaki ilk adım iPhone 12 ile birlikte Apple’dan geldi.

Apple’ın iPhone kutularından şarj cihazı ve kulaklığı çıkarma davranışı, diğer telefon üreticilerine de yol gösterebilir. Bu durum sektörel bir standart haline gelmeden önce hem Apple’ın açıklamalarına hem de diğer gerçeklere göre konuyu sizin için aydınlattık.

iPhone 12 ile birlikte kutulardan şarj cihazı ve kulaklığı kaldırmanın nedenleri

Bundan sonra üretilecek iPhone 12’lerin ve diğer tüm iPhone’ların kutuları, kulaklık ve şarj cihazı çıkarıldığı için daha küçük olacak. Daha küçük kutu demek, dev yük gemilerine daha çok ürün yerleştirebilmek demek. Bu da aynı sayıda ürün için daha az sefer yapmak anlamına geliyor.

Apple, iPhone 12 tanıtımı ile eş zamanlı olarak yayınladığı Ürün Çevre Raporu’nda, kutuların küçülmesi ile sevkiyat sırasındaki karbon salınımın %39 oranında azalacağını söylüyor. Tabii azalan tek şey karbon salınımı değil, Apple’ın sevkiyat masrafları da azalıyor.

Herhangi bir ABD’linin Apple Store’dan aldığı iPhone bile Çin’den ülkesine geliyor. Yani Apple, aslında fiziksel ürünlerini kendi ülkesine ithal ediyor. Şimdi aynı sayıda ürünü daha düşük masraflarla taşıyacağı için birim kârı artacak. Ancak bu durum sadece 5G’siz olan iPhone 11, SE ve diğer modeller için geçerli gibi görünüyor.

iPhone 12’lerin maliyeti henüz netleşmese de Apple’ın birim başına en çok masraf yaptığı modeller onlar olabilir. Zira 5G için gereken üretim materyalleri henüz ucuzlamadı. Bu da Apple’ın bir iPhone 12 kutusu başına yaptığı kârı, telefonun 5G üretim maliyetine ayırdığı anlamına geliyor.

Her ne kadar ülkemizde fiyatları giderek yükselse de iPhone modelleri, aslında her yıl ABD ve Avrupa’da aynı fiyatla rafa çıkıyor, eski modeller ucuzluyor. Samsung, Huawei ya da diğer şirketlerin 5G’li modelleri ise 4G’li modellerinden daha pahalı olarak piyasaya sürülüyor. Apple ise 5G’ye rağmen iPhone 12’lerde bir fiyat standardını bozmayarak küresel rekabette önemli bir gol atmış oldu.

Apple dahil tüm üreticilerin korkusu: Akıllı telefon sektörünün duraklama dönemindeyiz

Yukarıdaki grafik, yıllara göre sevkiyatı yapılan akıllı telefon sayısını gösteriyor. 2009’dan itibaren katlanarak artan sevkiyatlar, tüketicilerin taleplerini karşılıyor. Ancak 2017’den itibaren, ilk kez düşüş eğilimini başlıyor ve 2019’a dek devam ediyor. 2020’de ise özellikle pandeminin etkisi ile daha sert bir düşüş görebiliriz.

2022 ve 2023 yılları için yapılan tahminler de eskisi gibi kararlı bir yükselişe işaret etmiyor. Bir başka deyişle akıllı telefon pazarı doygunluğa ulaştı. Bundan sonra aynı yükselişi yaşayacak cihaz “akıllı telefon” olarak anılmayabilir.

3G ve 4G teknolojilerinin yaygınlaştığı son 20 yıl içerisinde önce cep telefonu, ardından akıllı telefon patlaması yaşanmıştı. Milyarlarca telefon, milyarlarca insanın cebine girdi, dijital hizmetlerle bütünleşen devasa bir sektör oluştu. Ancak 5G devriminde telefonların geleceği pek de parlak görünmüyor. Nitekim 5G’nin amacı zaten daha fazla telefon satmak değil, dijital ortamlara daha hızlı erişim sunmak.

iPhone 12’ler ise akıllı telefon piyasasının artık büyümediği bu dönemde geldiler. Yani pastayı daha fazla büyütme imkanı yok, bu nedenle Apple rakiplerin dilimlerine çatal atmak zorunda. Peki nasıl yapabilir? Artan üretim maliyetlerine rağmen telefonun fiyatını sabit tutarak, bunun için gerekirse kutudan şarj cihazını ve kulaklığı çıkartarak yapabilir ki yaptı.

Telefon fiyatlarının giderek yükseldiği ülkeler* için durum ne?

2017’de ABD fiyatı 999 dolar olarak açıklanan iPhone X’un Türkiye fiyatı o dönem 6 bin 499 TL şeklinde belirlenmişti. 2018’de 999 dolar olan iPhone XS’in Türkiye fiyatı 9 bin 899 TL, 2019’da 999 dolar olan iPhone 11 Pro’nun ülkemizde 10 bin 999 TL olmuştu. 2020’de ise 999 dolar olan iPhone 12 Pro’nun Türkiye fiyatı henüz netleşmedi, ancak artan dolar kuru ile birlikte 15 bin TL’ye yaklaşacak gibi görünüyor.

Apple Türkiye bir ayarlama yaparak bu fiyatı biraz daha aşağıya çekebilir. İşte bu aşamada Apple, yine kulaklık ve şarj cihazını kutudan çıkarmanın avantajını kullanacaktır. Türkiye gibi her yeni modelini daha yüksek fiyatla satışa sunmak zorunda olduğu ülkelerde, bir nebze de olsa kârından kesinti yapacaktır. iPhone 12 ile birlikte eksik kutu içeriği kararını alarak düşürdüğü hammadde, üretim ve sevkiyat masrafları sayesinde, artık Türkiye ve benzeri kârdan zarar etmeyecek.

Telefon, bilgisayar, giyilebilir cihazlar, akıllı ev sistemleri ve özellikle de dijital hizmetleri dünyanın en büyük şirketi olan Apple, iPhone 12 ile bu pozisyonunu korumak istiyor. Çevrecilik mesajları ise insanların durumu kabullenmeleri için gerçek veriler üzerinden üretiliyor. Bu hikayede de gördüğümüz gibi sonuç olarak her şey paraya geliyor.