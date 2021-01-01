Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi telefonu Mi 11, yeni yıla girmemizle birlikte Çin'de satışa sunuldu. Sadece 5 dakika içerisinde 350 bin sipariş aldığı açıklanan telefon, bu satış miktarıyla birlikte şirkete 230 bin dolar kazandırmış oldu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, birkaç gün önce yeni amiral gemisi telefonu Mi 11'i duyurmuştu. Qualcomm'un 2021 yılındaki amiral gemisi telefonlara hayat verecek olan Snapdragon 888 işlemciden güç alan ilk telefon olarak karşımıza çıkan Mi 11, diğer teknik özellikleriyle de tüketicileri mest etmeyi başarmıştı. Telefonun Çin pazarında piyasaya sürülmesi, bu telefona ne denli ilgi gösterildiğini ortaya koyuyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre Mi 11, 1 Ocak 2021'de Çin yerel yerel saati ile 00:00'da piyasaya sürülecekti. Sözünü tutan şirket, bu telefonu yeni yıla girildiği anda piyasaya sürdü. Çinli teknoloji tutkunlarının hücum ettiği Xiaomi Mi 11, şirketin resmi verilerine göre 350 bin adet sipariş aldı. Üstelik bu satış miktarına, saat 00:05'te ulaşılmıştı.

Xiaomi Mi 11, sadece 5 dakikada şirkete 230 bin dolar kazandırdı

Konuyla ilgili açıklamalar, Xiaomi'nin akıllı telefon üretim biriminden sorumlu olan Zeng Xuezhong tarafından yapıldı. Yapılan açıklamalarla birlikte ufak bir hesaplama yapacak olursak, bu akıllı telefonun Xiaomi'ye sadece 5 dakika içerisinde, 230 bin dolar civarında para kazandırdığını görüyoruz. Mi 11'le birlikte Xiaomi, yine çok iyi bir çıkış yakalamış oldu.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu, 6.81 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. 2K çözünürlük sunan AMOLED ekrana sahip telefon, kullanıcılara 120 Hz tazeleme oranı sunuyor. Snapdragon 888'e eşlik eden 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB depolama alanının bulunduğu telefonda, 55 watt hızlı şarj desteği sunan 4.600 mAh kapasiteli bir bataryanın varlığını görüyoruz. Ayrıca bu akıllı telefonun 20 MP çözünürlük sunan bir ön kamerası, 108 MP çözünürlük sunan ana arka kamerası, 13 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamerası ve 5 MP çözünürlük sunan da bir makro kamerası yer alıyor. Telefonun ne zaman Türkiye pazarına geleceği şu an için bilinmiyor.