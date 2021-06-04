Xiaomi'nin bir süre önce hizmete sunduğu deprem bildirim sisteminin kapsamı genişliyor. Oluşturduğu algoritmayı geliştiren Xiaomi, artık depremlerin önceden tahmin edilebilmesini sağlıyor. Kullanıcıların gönüllü olarak dahil olabilecekleri sistem, sismik verileri hesaplayarak insanların önceden uyarılmasını sağlıyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, bundan bir süre önce bir deprem anında kullanıcıyı uyaran özel bir teknoloji geliştirdiğini duyurmuştu. Bu teknolojinin Çin'in 25 kentinde kullanılabildiğini ve bugüne kadar yapılan çalışmalarda büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan en az 35 depremin tespit edildiğini söyleyen Xiaomi, şimdi ise bu teknolojinin kapsamının genişlediğini ve kullanıcıların bu sisteme dahil olarak olası depremlerin önceden tahmin edilebilmesi için yardımcı olabileceklerini söylüyor.

Xiaomi, deprem bildirim ve izleme sistemini akıllı telefonlardaki yerleşik sensörler ile mümkün kılıyor. Bunun için özel bir algoritma geliştiren şirket, böylelikle deprem anında kullanıcıyı uyarıyor. Ancak bu algoritmanın son hali, sismik verilerin hesaplanmasını da sağlıyor. Eğer bu hesaplamaların sonucu bir depremin habercisi ise kullanıcılar, deprem olacağına dair bir uyarı alıyorlar. Xiaomi, bu teknolojinin Chengdu Yüksek Teknoloji Afet Azaltma Araştırma Enstitüsü ile birlikte geliştirildiğini ifade ediyor.

Xiaomi'nin deprem takip sisteminin doğruluk oranı şimdilik bilinmiyor

Xiaomi, geliştirdiği deprem izleme sistemine çok güveniyor. Hatta Xiaomi'ye göre bu teknoloji, Çin'in ulusal deprem izleme ve erken uyarı ağını eksiksiz bir hale getirecek. Üstelik yeni kullanıcılar bu sisteme dahil oldukça ve sistemin kullanılabilirliği arttıkça, Çin'deki depremler önceden tahmin edilbilir olacak. Ancak şu an için bu teknolojinin ne kadar doğru bir şekilde çalıştığı net değil. Uzmanlar, bağımsız kurum ve kuruluşların bu teknolojiyle ilgili testler yapılması gerektiğine inanıyorlar.

Xiaomi'nin deprem bildirim ve erken uyarı sisteminin amacı, depremin yıkıcı etkisini azaltmak. Bu noktada yapılan bazı araştırmalar, depremin 20 saniye önceden bilinmesinin, etkinin yüzde 63 oranında azaltılabileceğini ortaya koyuyor.