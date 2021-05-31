Xiaomi, yeni hızlı şarj teknolojilerini resmen tanıttı. Şirket, düzenlediği etkinlikte 120 watt kablosuz ve 200 watt kablolu şarj cihazlarının neler yapabileceğini gözler önüne serdi. Yeni cihazların şarj süreleri inanılmaz seviyede iyi.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin geliştirdiği bir şarj teknolojisini bugün duyuracağından bahsetmiştik. Şimdi beklenen oldu ve şirket, yeni şarj teknolojilerini resmen duyurdu. Şirketin duyurduğu teknolojiler, 120 watt kablosuz ve 200 watt kablolu hızlı şarj olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu şarj teknolojileri, tüketicilere neler kazandıracak?

Bugüne kadar sizlerle, onlarca hızlı şarj teknolojisini konuştuk. Ancak Xiaomi'nin en yeni kablolu hızlı şarj teknolojisi, bugüne kadar duyurulmuş olanların en iyisi. Zira 200 watt hızlı şarj teknolojisi, 4.000 mAh bataryası bir akıllı telefonu yalnızca 8 dakikada tamamen şarj edebiliyor. Tanıtım sırasında Mi 11 Pro kullanan şirket, bu şarj teknolojisi ile elindeki telefonu 44 saniyede yüzde 10, 3 dakikada ise yüzde 50 şarj etmeyi başardı.

Xiaomi, 120 watt kablosuz şarj ile bir akıllı telefonu 15 dakikada şarj edebiliyor

Xiaomi, geçtiğimiz yıl düzenlediği bir etkinlikte 80 watt kablosuz şarj cihazını duyurmuştu. Bu şarj cihazı, bir telefonu 19 dakikada tamamen şarj edebiliyordu. Bugün duyurulan 120 watt'lık kablosuz hızlı şarj teknolojisi ise 4.000 mAh bataryalı bir telefonu 15 dakikada tamamen şarj edebiliyor. Bu kablosuz şarj cihazını kullanırken telefonun yüzde 10 şarj olması için 1 dakikaya, yüzde 50 şarj olması içinse 8 dakikaya ihtiyacınız olacak.

Xiaomi'nin duyurduğu hızlı şarj teknolojileri etkileyici olsa da şirket, bu şarj teknolojilerinin ne zaman kullanılabilir olacağını şu an için açıklamadı. Yani bu cihazların telefonlarda ne zaman kullanılabileceği şu an için belirli değil.

Xiaomi'nin yeni şarj teknolojisi için yayınladığı video