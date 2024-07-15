Xiaomi, MIJIA markası altında bu kez de fotoğraf baskı makinesi duyurdu. Akıllı telefondan Bluetooth ile baskı yapan cihaz, artırılmış gerçeklik desteği bile sunuyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, farklı kategorilerde ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde oldukça ilginç ürünlerle karşımıza çıkan Xiaomi, bu kez de bir fotoğraf baskı cihazı üretti. MIJIA markası altında piyasaya sürülen ve "Pocket Photo Printer 1S" olarak isimlendirilen ürün, fotoğraf tutkunlarını mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki bu ürün, tam olarak hangi özelliklerle donatıldı?

Taşınabilir bir fotoğraf baskı makinesi olarak nitelendirebileceğimiz Pocket Photo Printer 1S, akıllı telefonların Bluetooth bağlantısı ile bağlantı kuruyor. Mi Home uygulaması üzerinden yönetilebilen cihaz, bir dizi özelleştirme seçeneği de sunabiliyor. Kullanıcı, baskı işlemini yapmadan önce kenarlık seçebiliyor, çeşitli filtreler ekleyebiliyor. Baskı tarafında ise ZINK sıfır mürekkepli baskı teknolojisi tercih edildi.

Karşınızda MIJIA Pocket Photo Printer 1S

MIJIA Pocket Photo Printer 1S'in dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de fotoğrafları canlandırmak için artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisini benimsemiş olması. Bu teknoloji, çekilen fotoğrafların yeniden canlandırılmasına izin veriyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre MIJIA Pocket Photo Printer 1S'i satın almak isteyen bir tüketici, cihazın kendisi için 60 dolar ödeme yapacak. Baskı kâğıtları ise cihazın kendisine göre daha pahalı gibi görünüyor. Zira MIJIA Pocket Photo Printer 1S ile uyumlu kendinden yapışkanlı baskı kâğıtları, 50'li paketler hâlinde satılacak. Bu paketlerin tanesi, 15 dolar karşılığında satın alınabilecek.