McDonald’s Türkiye, Yeni Menüler ve Koleksiyon Ürünleriyle Dünya Kupası Heyecanına Ortak Oluyor

FIFA DÜNYA KUPASI 2026’nın resmi sponsoru McDonald’s, futbolun dünyayı birleştiren heyecanını sınırlı süreli yeni menüler, koleksiyonluk bardaklar ve taraftar deneyim alanıyla Türkiye’ye taşıyor. David Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Heung-Min Son, Lamine Yamal ve McDonald’s’ın sevilen karakteri Grimace’in yer aldığı 6 farklı koleksiyon bardağı da seçili menüler eşliğinde futbolseverleri bekliyor.

McDonald’s Türkiye ayrıca futbol dünyasının sevilen fenomenleriyle turnuva boyunca özel içeriklere imza atacak.

McDonald’s, dünyanın dört bir yanındaki taraftarları ve futbolun en ikonik isimlerini FIFA DÜNYA KUPASI 2026 kampanyasıyla bir araya getiriyor. Tribünlerden sahadaki yıldızlara ve evinde maç izleyen taraftarlara uzanan futbolun ortak heyecanı, turnuvanın resmi sponsoru olan McDonald’s’ın FIFA DÜNYA KUPASI 2026 ve Happy Meal Menüleriyle global bir kutlamaya dönüşüyor.

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Efsane kadro koleksiyon bardaklarında!

10 Haziran’da başlayan kampanya kapsamında McDonald’s Türkiye restoranlarında satışa sunulan FIFA DÜNYA KUPASI 2026 Menüleri, dünya futbolunun yıldız isimlerini ve McDonald’s evrenini aynı koleksiyonda buluşturuyor. David Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Heung-Min Son ve Lamine Yamal’ın yer aldığı koleksiyon bardaklarına, McDonald’s’ın renkli karakteri Grimace de eşlik ediyor.

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“Futbol, sahada yaşananların çok ötesinde bir anlam taşıyor” diyen efsane futbolcu David Beckham, “Bu özel iş birlikleri, taraftarları ve aileleri bir araya getirirken FIFA Dünya Kupası’na giden süreçte ve turnuva boyunca heyecanı daha da artırıyor” ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası Menüleri McDelivery ile kapıya geliyor

2026 FIFA Dünya Kupası Menüleri kapsamında misafirler Big Mac®, McChicken® veya 6’lı Chicken McNuggets® seçeneklerinden birini tercih ederek özel koleksiyon bardaklarından birine sahip olabiliyor. Sınırlı süreyle sunulan, turnuvaya özel altın renkli ambalajındaki Big Mac® Sos da FIFA Dünya Kupası keyfine lezzet katıyor. Restoranların yanı sıra McDelivery üzerinden de sipariş edilebilen menüler, evde maç izleme ritüelinin en lezzetli eşlikçisi oluyor. Taraftarlar, maçların heyecanını ekran başında yaşarken favori menülerine kolayca ulaşabiliyor.

12 farklı Squishmallows™ karakteri minik taraftarları bekliyor

Futbolun ve McDonald’s’ın en küçük hayranları için hazırlanan FIFA DÜNYA KUPASI HAPPY MEAL® Menüleri de maç günü heyecanını McDonald’s Türkiye restoranlarına taşıyor. Her Happy Meal menüsü, 12 farklı Squishmallows™ peluş karakterden biriyle sunuluyor. Koleksiyon; özel renkler, desenler, armalar, numaralar ve McDonald’s grafiklerinden oluşan turnuva temalı formalarıyla aileleri ve minik taraftarları Dünya Kupası coşkusuna davet ediyor.

Yeni McFlurry ile maç heyecanına tatlı bir mola

FIFA Dünya Kupası 2026 dönemine özel olarak sınırlı süreyle sunulan Golden McFlurry Karamel & Hindistan Cevizi de menüde yerini aldı. Vanilyalı dondurmanın karamel sos ve Hindistan ceviziyle birleştiği yeni McFlurry, turnuva heyecanına tatlı bir mola vermek isteyen taraftarlara hitap ediyor. “A Milli Takımımızın dönüşü Dünya Kupası’nı daha da anlamlı kılıyor”

McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak, McDonald’s’ın FIFA DÜNYA KUPASI 2026 sponsorluğuna ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “FIFA Dünya Kupası, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı ortak bir heyecanda buluşturan çok özel bir organizasyon. A Milli Takımımızın 24 yıl aradan sonra yeniden bu büyük sahnede yer alacak olması, bu dönemi bizim için ayrıca anlamlı ve gurur verici kılıyor. McDonald’s’ın global ölçekte sürdürdüğü bu heyecanın ülkemizdeki yansımalarını misafirlerimizle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. McDonald’s Türkiye olarak, turnuva boyunca taraftar kültürünü sahiplenen, futbol coşkusunu gündelik deneyimin parçası haline getiren özel uygulamalarla renkli bir Dünya Kupası atmosferi sunacağız.”

İkonik altın kemere sıkışan topun sırrı çözüldü

McDonald’s Türkiye’nin FIFA DÜNYA KUPASI 2026 kampanyasını duyurmasının ardından, son günlerde sosyal medyada gündem olan uygulamanın sırrı da ortaya çıkmış oldu. Ispartakule Modernyaka restoranında markanın ikonik “M” logosuna sıkışmış futbol topu, görenleri şaşırtarak kısa sürede sosyal medyada merak konusu olmuştu.

Dünya Kupası coşkusu hem restoranlarda hem dijitalde!

McDonald’s Türkiye, FIFA DÜNYA KUPASI 2026 heyecanını fiziksel ve dijital temas noktalarına taşıyan etkinliklerle de turnuva coşkusunu yükseltiyor. Bu kapsamda Ispartakule Modernyaka restoranında markanın ikonik “M” logosuna yerleştirilen futbol topu, kampanyanın sahadaki dikkat çekici yansımalarından biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Kartal Drive Thru ve Ümraniye Drive Thru restoranları, taraftarların Dünya Kupası atmosferini McDonald’s keyfiyle birleştirebileceği özel bir deneyim alanına dönüştürüldü. Alanda mini saha, langırt, parmak futbolu, fotoğraf çekim alanları ve Drive-Thru tünel giydirmesi McDonald’s Türkiye misafirleriyle buluşuyor. McDonald’s uygulamasında ise altı hafta boyunca sürecek özel bir “FIFA Dünya Kupası Fan Alanı’’ başlatıldı. Taraftarlar, uygulama içindeki oyunlaştırma kurgusuyla turnuva heyecanına dijital olarak katılabilirken; dönem boyunca menü fırsatlarına, Türkiye maçlarına özel tekliflere ve FIFA Dünya Kupası temalı tişörtler ve ek sürpriz ürünlere erişebiliyor.

Turnuva heyecanı fenomenlerle yaşanacak

McDonald’s Türkiye turnuva boyunca spor dünyasının sevilen isimleriyle özel programlara da imza atacak. Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak, futbol yorumlarıyla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen Hasan Arda Kaşıkçı Htalks Youtube canlı yayın programlarında Dünya Kupası değerlendirmelerini McDonald’s Türkiye iş birliğiyle izleyicilerine aktaracak.