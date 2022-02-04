Sizi düşünmeye iten ve aynı zamanda eğlendiren bilmeceler ve mantık soruları ile hem siz eğlenebilir, hem de çevrenizdekileri eğlendirebilirsiniz. Biz de bu eğlencenizi ve beyin jimnastiğinizi sağlamak için en zor mantık sorularını sizler için sıraladık.

Mantıksal akıl yürütme sorularını yanıtlamak, zor bilmeceleri tahmin etmek birçok düşünme sürecini harekete geçiriyor. Bilmeceler, kendinizi ve etrafınızdakileri eğlendirirken zihinsel sağlıklarını geliştirmenin de en iyi yollarından biri. İyi bilmeceler ve zihin bulmacası soruları, insanları olağanın dışında düşünmeye teşvik ediyor. Bu tür bir zihinsel eğitim de herhangi bir sorunu daha yaratıcı ve verimli bir şekilde çözme kapasitesi geliştiriyor. Biz de tam olarak yukarıda yazanları yapabilmeniz için sizlere zorlu bilmeceler sıraladık. Berk, cumartesi öğleden sonra öldürüldü. Karısı cinayet sırasında kitap okuyor, kapıcı duşta, şef ise kahvaltı hazırlıyordu. Bahçıvan ise çimleri biçiyordu. Verilen bilgilere göre cinayeti kim işledi? CEVAP Çok düşünmeden cevaplamanız gereken bir soru: Üç farklı doktor, Sinan'ın kardeşleri olduğunu söylüyor ancak Sinan, erkek kardeşi olmadığını iddia ediyor. Kim yalan söylüyor? CEVAP Aşağıdaki ifadelerden bir tanesi yanlış. Bu duruma göre bugün haftanın hangi günü? Bugün ne Pazar ne de Çarşamba.

Yarın Pazar veya Çarşamba değil.

Dün Cuma değildi.

Dünden önceki gün ise Pazartesi ya da Pazar değildi. CEVAP Basit düşünmeniz gereken: Binada dört kat var. Kat ne kadar yüksek olursa, orada o kadar çok insan yaşıyor. Asansör en sık hangi kata çıkıyor? CEVAP Yine kolaylardan bir tane: Asansör en fazla 6 yetişkin veya en fazla 9 çocuk taşıyabilir. 2 yetişkinle birlikte asansöre binebilecek maksimum çocuk sayısı nedir? CEVAP Başka bir aile problemi daha: Bir adam, karısı ve oğulları bir trafik kazası geçirir. Hepsi hastaneye kaldırılır ve doktor, "Onu ameliyat edemem, o benim oğlum" der. Doktor kimdir? CEVAP Onu icat eden adam bunu kendisi için istemez. Onu satın alan adam, kendisi için satın almaz. Ve ona ihtiyacı olan adam, ona ihtiyacı olduğunu bilmiyor. Bu nedir? CEVAP Her gün dünyanın her yerinden birçok insan beni ziyarete geliyor, ancak genellikle sadece birkaç dakika kalıyorlar. Birçok kişi tarafından çok pis biri olarak görülüyorum, ancak bensiz yaşamak isteyen insan sayısı da çok az. İnsanlar beni ne zaman görmeye gelse, başkalarına nadiren gösterdikleri bir yanlarını gösteriyorlar. Ben neyim? CEVAP Basit bilmecelere benzeyen: Önce dışım soyulur, sonra içim pişirilir. Sonra dışım yenir ve içim dışarı atılır. Ben neyim? CEVAP Ali sokaktaki bir kızı işaret eder ve "O, büyükannemin tek çocuğunun kızı" der. Kızın Ali ile ilişkisi nedir? CEVAP Bir aile sorusu daha: Bir adam bir müzede bir tabloya bakar ve "Hiç kardeşim yok ama o adamın babası benim babamın oğludur" der. Bu durumda tabloda kim var? CEVAP Yine biraz kolaylaştıralım: Samet'in dört kızı var ve her birinin bir erkek kardeşi var. Samet'in toplam kaç çocuğu var? CEVAP Matematik gerektirmeyen bir soru: İki baba ve iki oğul alışveriş merkezinden eve gelirler. Ancak eve geldiklerinde arabadan sadece üç kişi iner. Bu nasıl mümkün olabilir? CEVAP Bir kadın kendi otel odasında otururken kapı çalar. Kapıyı açtığında ise daha önce hiç görmediği bir adamla karşılaşır. Karşılaştığı adam kapıları karıştırdığını ve kadının odasının kendi odası olduğunu sandığını söylüyor. Kadın kapıyı kapattıktan sonra hemen güvenliği arıyor. Kadını bu kadar şüphelendiren şey ne? CEVAP Geldik listenin en zoru olan son soruya, Einstein bulmacası: Beş farklı renge boyanmış beş ev arka arkaya duruyor. Her evde farklı milletten bir kişi yaşıyor. Beş ev sahibinin hepsi bir çeşit içecek içiyor, belirli bir sigara markası içiyor ve belirli bir evcil hayvanı var. Ancak sahiplerin hiçbiri aynı içeceği ve aynı tür sigara içmiyor veya aynı evcil hayvana sahip değil. Balığın sahibi kim? Bilmecenin ipuçları: İngiliz kırmızı evde yaşıyor.

İsveçli’nin evcil hayvanı bir köpek.

Danimarkalılar çay içiyor.

Yeşil ev, beyaz evin hemen solunda.

Yeşil evin sahibi kahve içiyor.

Pall Mall sigarasını içen kişi kuş yetiştiriyor.

Sarı evin sahibi Dunhill marka sigara içiyor.

Merkez evde oturan ev sahibi süt içiyor.

Norveçli birinci evde yaşıyor.

Blends marka sigara içen ev sahibi, kedi besleyenin yanında yaşıyor.

At besleyen ev sahibi, Dunhill marka sigara içen kişinin yanında yaşıyor.

Bluemasters marka sigara içen ev sahibi bira içiyor.

Alman, Prince marka sigara içiyor.

Norveçli mavi evin yanında yaşıyor.

Blends içen kişi, su içen kişinin yanında yaşıyor.

Şimdi soru şu, balığın sahibi kim? CEVAP

9 2 1 1 0