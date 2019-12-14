Xiaomi, Dünya Genelinde Giyilebilir Teknolojisinin Lideri

Apple, ABD’de giyilebilir teknolojinin kralı gibi gözükse de dünyanın öbür ucunda durum biraz farklı gibi gözüküyor. Xiaomi, Asya kıtasında giyilebilir teknolojinin açık ara lideri.

Canalys’den gelen bilgilere göre; giyilebilir teknoloji üretiminin dünya genelinde artmasındaki en büyük etmen Xiaomi oldu.

Akıllı bileklik satışlarında %65 oranında bir artış mevcut ve Xiaomi bu alanda listenin başında yer alıyor. Xiaomi, dünya genelinde yapılan akıllı bileklik satışlarının %27’lik bir kısmına sahip.

Şirketin bu başarısının ardında yatan etmenlerden biri de düşük fiyatlar:

Xiaomi’nin bu stratejisi, Samsung ve Fitbit gibi rakip şirketlerin önüne geçmesini sağladı. Ayrıca, Samsung ve Fitbit şirketleri de özellikle Asya kıtasında yer alan kullanıcıların ilgisini çekmek için düşük fiyatlı ürünler piyasaya sürmüştü.

Huawei de satışlarında kayda değer bir artış gerçekleştirdi. Özellikle Çin’de yaptığı satışlar, şirketin büyümesinde büyük bir rol oynadı ve bu da Dünya genelinde yapılan satışlarda ikinci sırada yer almasını sağladı.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi’nin katlanabilir akıllı telefonunun patenti de gün yüzüne çıkmıştı:

Xiaomi’nin yeni patenti, Dünya Fikir Mülkiyeti Ofisi’nde (WIPO) gün yüzüne çıktı. Xiaomi’nin patentini aldığı yeni katlanabilir akıllı telefonun tasarımı, Motorola Razr model cihaz ile bir hayli benzerlik gösteriyor. Xiaomi’nin modelindeki farklılıklardan biri ise; kızaklı kamera tasarımına sahip olması.

Beijing Xiaomi Mobile Software şirketinin gönderdiği bu patent için 2018 yılının ortasında başvuru yapılmıştı. Fakat patent için 2019 yılının 6 Aralık gününe kadar herhangi bir onay gelmemişti.

Resimlere göz attığımızda, telefonun ön kamera bölümünde üç tane yuva olduğunu görmek mümkün. Bu yuvalardan bir tanesi kamera ve bir diğeri de flaş için planlanmış ancak üçüncü yuvada hangi donanımın yer alacağı hala gizliliğini koruyor. Arka bölümde ise iki kamera ve bir LED flaş ışığı bulunuyor.

Buna ek olarak, kameranın arka bölümünde küçük bir ekran bulunuyor. Bu ekranın dokunmatik olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı. Ancak bu kısmın, bildirim ışıklarının yer aldığı bölüm olabileceğine dair iddialar mevcut. Kendine has bir tasarıma sahip bu yeni telefonun yakın bir zamanda satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.