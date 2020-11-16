Amazfit serisi akıllı saat ve bileklikleriyle bilinen Xiaomi'nin alt markası Huami, Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Henüz konuyla ilgili resmi açıklamalar ise yapılmamış durumda.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin giyilebilir teknoloji alanındaki alt markalarından biri olan Huami, resmi olarak Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Daha çok akıllı saat ve bileklikleriyle bilinen markanın Türkiye pazarına girişiyle ilgili resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.

Aslına bakacak olursak Huami’nin Amazfit serisi akıllı bileklik ve akıllı saatleri Türkiye’de zaten biliniyor. Ancak şu ana kadar bu ürünler Xiaomi Amazfit olarak satışa sunuluyordu. Huami’nin Türkiye pazarına girmesiyle birlikte Amazfit markalı akıllı saat ve akıllı bilekliklerin satış, servis ve kampanya faaliyetleri Xiaomi’den Huami’ye geçecek.

Huami, daha çok Amazfit markalı ürünleriyle biliniyor

Aktarılan bilgiye göre Huami’nin Türkiye ülke müdürü, Murat Sungur Özkan olacak. Daha önce Meizu Türkiye ülke müdürü olan Özkan, Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu’nun Türkiye’de bir “fiyat/performans markası” olarak bilinmesini sağlamıştı. Özkan’ın Huami ile de benzer baş başarı yakalayıp yakalayamayacağını bekleyip göreceğiz.

Amazfit, 2020’nin ilk yarısında Hindistan, Endonezya, İtalya ve İspanya gibi fiyat/performans cihazlarının premium cihazlara kıyasla daha fazla ilgili gördüğü pazarlarda en popüler akıllı saat markası olmayı başarmıştı. Amazfit’in Huami çatısı altında ülkemizde nasıl bir performans göstereceğini ise bekleyip göreceğiz.