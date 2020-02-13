Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan corona virüsü salgını nedeniyle iptal olan lansmanlara bir yenisi daha eklendi. Pekin merkezli teknoloji devi Xiaomi, 23 Şubat’ta yapmayı planladığı Mi 10 global lansmanını ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Mobil Dünya Kongresi’nin (MWC) düzenleyicisi GSM Association’ın CEO’su John Hoffman, dün yaptığı açıklamada 24 - 27 Şubat tarihleri arasında Barcelona'da düzenlenmesi beklenen etkinliğin Çin'de yaşanan yeni corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu.

Aralarında Nvidia, Intel, Sony, Amazon, Facebook, Mediatek ve LG gibi MWC’nin gediklisi olan pek çok teknoloji firması, ölümcül salgını gerekçe göstererek etkinlikten çekildiklerini duyurmuştu. Dolayısıyla GSMA’nın aldığı iptal kararı pek de sürpriz olmadı.

Corona virüsüne yenik düşen etkinliklerin arasına Xiaomi Mi 10 lansmanı da eklendi. Çinli teknoloji devinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Çalışanlarımızın, ortaklarımızın, medyadaki arkadaşlarımızın ve misafirlerimizin güvenliği önceliğimiz olduğundan, yeni amiral gemisi modelimiz Mi 10’u tanıtacağımız küresel ürün lansmanımızı erteleme kararı aldık” ifadeleri kullandı.

Xiaomi Mi 10 lansmanının, MWC'den bir gün önce, yani 23 Şubat'ta yapılması planlanıyordu. Avrupa’da yapılacak etkinliğin ileri bir tarihe kaydırıldığını belirten Xiaomi, “Bu zorlu dönemde müşterilerimize, medyadaki dostlarımıza, iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza kesintisiz destekleri ve ilgileri için içtenlikle teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Pekin merkezli şirket, lansmana dair bilgilerin önümüzdeki haftalarda paylaşılacağını açıkladı.

Özellikle tasarımı ve kamera performansı ile takdir toplayan Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 10, premium Mi 10 Pro modeli ile birlikte bugün çevrimiçi olarak resmen tanıtılmıştı. Mi 10 Pro'nun fiyatı ve özellikleri de dahil olmak üzere tüm detaylar için buradaki yazımızı okuyabilirsiniz.