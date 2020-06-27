Xiaomi Mi Cloud Nedir, Nasıl Kullanılır?

Xiaomi'nin tıpkı Google Drive gibi kendisine ait bir bulut hizmeti bulunuyor. Sadece Xiaomi kullanıcılarına sunulan Xiaomi Cloud nedir, nasıl giriş yapılır ve kullanılır, hepsini tek tek yanıtladık.

Telefon hafızalarını artık kolaylıkla doldurabiliyoruz. Özellikle çektiğimiz fotoğraflar ve yüklediğimiz uygulamalar, düşük hafızaya sahip bir telefon kullanıyorsak hafızayı balon gibi şişirebiliyor. Android cihazların varsayılan bulut uygulaması Google Drive ve Fotoğraflar, aslında mümkün mertebe alandan tasarruf etmemizi sağlıyor. Ancak Xiaomi kullanıcılarının alan kazanmak için elinde bir koz daha var: Xiaomi Mi Cloud.

Her Xiaomi kullanıcısının açabileceği Mi hesabı için otomatik olarak 12 GB ücretsiz Mi Cloud depolama alanı tanımlanıyor. Peki Xiaomi Mi Cloud nedir, Mi hesabı ile nasıl giriş yapılır, nasıl kullanılır? Xiaomi kullanıcıları için bir rehber hazırladık.

Xiaomi Mi Cloud nedir?

Xiaomi Mi Cloud, 2012'den bu yana Xiaomi tarafından kullanıcılara sunulan bir bulut veri senkronize yedekleme hizmetidir. Veri senkronizasyonu, yedekleme, cihaz bulma, alan genişletme, hesap yönetimi imkânları sağlayan Mi Cloud, aslında Google Drive, iCloud ya da Yandex.Disk gibi hizmetlere alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Mi Cloud nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan Mi hesabı oluşturun.

Buradan Mi hesabı oluşturun. Adım #2: İstenilen bilgileri doldurun, isterseniz telefon ile de kayıt yapabilirsiniz. “Mi Hesabı oluşturun” butonuna tıklayın.

İstenilen bilgileri doldurun, isterseniz telefon ile de kayıt yapabilirsiniz. “Mi Hesabı oluşturun” butonuna tıklayın. Adım #3: Karşınıza çıkan ekrandan kendinize bir şifre belirleyin.

Karşınıza çıkan ekrandan kendinize bir şifre belirleyin. Adım #4: Cep telefonu ayarlarınıza girin, “Xiaomi hesabı”na tıklayın ve üyeliğinizle giriş yapın.

Cep telefonu ayarlarınıza girin, “Xiaomi hesabı”na tıklayın ve üyeliğinizle giriş yapın. Adım #5: Ayarlar ekranına geri dönün ve "Senkronize et" butonuna tıklayın.

Ayarlar ekranına geri dönün ve "Senkronize et" butonuna tıklayın. Adım #6: Senkronizasyonda "Mi Cloud"a tıklayın ve giriş yapın.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra telefonunuzdaki alanın kullanımını görüntülemek için “Bulut Depolama Alanı”na tıklayın. Bu sayede, telefonunuzdaki boş ve dolu alanı görüntüleyebilir ve ona göre işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kişileri, kısa mesajları, bulut albümlerini, notları, kayıtları ve diskte depolanan diğer bilgileri görüntülemek içinse “Bulut verilerini görüntüle” butonuna tıklayın. Bu butona tıkladıktan sonra karşınızda bulut hesabınızla ilgili veriler çıkacaktır.

Cep telefonunuzu, telefon ayarlarınızı, alarmları, düzeninizi vb. şeyleri yedeklemek istiyorsanız “Cep telefonu yedeklemesi”ni açın. Bu özelliği kullanarak yedeklemekte fayda gördüğünüz ayarları ya da dosyaları yedekleyebilirsiniz.

“Diğer senkronizasyon seçenekleri”ne tıkladıktan sonra karşınıza arama günlükleri kayıtları, kayıt cihazları, favoriler, müzikler, tarayıcılar, WLAN, takvimler, güvenlik merkezleri gibi seçenekler gelir. Bu özelliklerle ilgili ayarlarınızı bu sekmeden düzenleyebilirsiniz.

Xiaomi Mi Cloud’un bir diğer önemli özelliğiyse “Telefonu bulma” özelliğidir. Bu özelliği kullanarak çalınan Xiaomi telefonunuzu bulabilir ve takip edebilirsiniz. Bununla ilgili ayarlara “Telefonu bulma” özelliği üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Mi Cloud hesabı nasıl silinir?

Xiaomi, kullanıcıların kişisel bilgilerini Gizlilik Politikaları'na uygun olarak topladığını dile getiriyor. Yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uygun olarak sizden topladığı kişisel bilgileri talep etme, düzeltme veya silme hakkına her zaman sahipsiniz. Hizmetleri iptal etme ve hesap silme hakkına da doğal olarak sahipsiniz. Bunu yapmak için [email protected] adresine bir e-posta göndermeniz yeterli oluyor.

Mi Cloud hesabınızı sildiğinizde şifreler, Xiaomi Cloud verileri (fotoğraflar, kişiler, uygulama verileri vb.) dâhil olmak üzere hesabınızla ilişkili tüm veriler kalıcı olarak silinir. Hesabınızı silmeden önce gerçekleştirmek istediğiniz bir işlem varsa bu durumu göz ardı etmemelisiniz ve ona göre bildirimde bulunmalısınız.