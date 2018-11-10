Xiaomi Mi Mix 3, Android 9 Tabanlı MIUI 10 ile Geliyor

Xiaomi, Mi Mix 3'ü birkaç hafta önce piyasaya sürmüştü. Oldukça şık görünmesinin yanında son teknolojiyi de barındıran cihaz, Android 9 Pie tabanlı MIUI 10 ile geliyor.

Xiaomi, güncelleme takvimiyle kullanıcıları çok da üzmeyen bir şirket. Mi Mix 2S'in birkaç aydır Android 9 Pie sürümününe erişimi olduğu düşünüldüğünde Mix 3'ün de Pie MIUI 10 ile gelmesi çok da şaşılacak bir durum değil. Benzer şekilde telefonun Android 8 ile gelmesi durumunda şirkete daha fazla yük binecek, kullanıcılar da mutlu olmayacaktı.

Bu yüzden Xiaomi, tam sürümün çıkmasını beklemeyerek Mi Mix 3'ü Android 9 MIUI 10 betasıyla piyasaya sürdü; ardından da beta tüm kullanıcılara açıldı. Mix 3'ün bu sebeple her hafta devamlı olarak beta programı kapsamında güncellemeler alması bekleniyor.

Ufak bir hatırlatma yapmadan da geçmeyelim: Eğer Mi Mix 3'ün beta güncellemelerini kendiniz yüklemek istiyorsanız bunların global değil, Çin sürümü olduğunu söyleyelim. Çünkü şirket Mi Mix 3'ü uluslararası pazarda hala piyasaya sürmedi.