Mi Mix 3'ün Gece Sahnesi Özelliğini Mi 8'e Geliyor

Daha önce Mi Mix 3'ün gelişmiş kamera yazılımını Mi Mix 2S ve Mi 8 modellerine getireceğinin sözünü veren Xiaomi, yeni MIUI güncellemesi ile bu sözünü tutacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 2018 yılında tüketicilere üç farklı amiral gemisi sundu; Xiaomi Mi Mix 2S, Mi 8 ve Mi Mix 3. Bu amiral gemilerinin en büyük ortak özelliği, hepsinin aynı kamera donanımına sahip olmasıydı. Buna karşın cihazların hepsi aynı kalitede fotoğraflar çekmiyordu çünkü hepsinin kamera yazılımı birbiri ile aynı değildi.

Xiaomi’nin ortak kurucularından olan Lei Jun, yaklaşık iki hafta önce Mi Mix 3’ü tanıtırken cihazın üstün bir kamera yazılımına sahip olduğunu, bu kamera yazılımının diğer amiral gemileri olan Mi 8 ve Mi Mix 2S’e de getireceklerini söylemişti. MIUI 8.11.8’in Çin’deki kapalı beta sürümü, Jun’un bu sözünü fazlasıyla doğruluyor.

MIUI 8.11.8 kapalı beta sürümünü yükleyen Xiaomi Mi Mix 2S ve Mi 8 modelleri, Mi Mix 3 ile birlikte tanıtılan Gece Sahnesi moduna sahip oluyorlar. Bu mod sayesinde cihazın kamera donanımında hiçbir değişiklik olmamasına rağmen düşük ışık performansı fark edilir şekilde iyileşiyor. MIUI 8.11.8 final sürümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor ancak özelliğin kapalı betaya eklenmesi, güncellemenin fazla gecikmeyeceğini gösteriyor.