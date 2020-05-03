MIUI 12, Çin Dışındaki Kullanıcılar İçin de Yayınlandı

Xiaomi.EU ekibi, şirketin Çin için yayınladığı MIUI 12 kapalı beta sürümünü küresel ölçekteki kullanıcıların kullanabileceği hale getirerek yayınladı. MIUI’ın en son sürümünü destekleyen 28 Mi ve Redmi modeli bulunuyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz hafta Mi ve Redmi markalı akıllı telefonları için Android tabanlı yazılımının son sürümü olan MIUI 12’nin duyurusunu gerçekleştirmişti. Xiaomi, cihazlara kullanışlı birçok özelliğin eklendiği MIUI 12 kapalı betasını Çin’deki bazı cihazlar için yayınlamaya başlamıştı. Xiaomi.EU ekibi, Çin’in yayınlanan bu güncellemeyi küresel ölçekte kullanılabilir hale getirdi.

Xiaomi’nin yayınladığı MIUI Çin sürümü, dünya genelindeki kullanıcıların kullanımı için geliştirilmiş değildi. Çin’deki sürümde sadece İngilizce ve Mandarince dilleri bulunurken Google uygulamaları da bulunmuyordu. Ayrıca Çin dışında kullanılmayan birçok servis de yer alıyordu.

Daha çok Xiaomi kullanıcısı için MIUI 12

Xiaomi.EU ekibi de MIUI Çin’i daha çok dile tercüme etti, Google uygulamalarını ekledi, çeşitli Çin servislerini kaldırdı. Bu sayede en son MIUI özellikleri dünyadaki diğer Xiaomi kullanıcılarına da sunulmuş oldu. Bunlara ek olarak Xiaomi.EU, Xiaomi’nin belli modellerde kısıtladığı ya da MIUI’ye gizlediği bir dizi özelliği de açtı.

MIUI 12’nin betası, 28 Mi ve Redmi modelinin destekleyeceği şekilde yayınlandı. Güncelleme desteği alan modeller ise şöyle;

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi CC9/Mi 9 Lite

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Note 10/CC9 Pro

Xiaomi Redmi K20/Mi 9T

Xiaomi Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro/Premium Edition

Xiaomi Redmi K30

Xiaomi Redmi K30 5G

Xiaomi Redmi Note 5 CN/5 Pro (Dual Cam)

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi.EU’nun yayınladığı MIUI 12’yi, ekibin SourceForge veya AndroidFileHost sayfalarından indirebilirsiniz. Güncellemeyi yükleyebilmek için ‘bootloader’ı açmanız, TWRP’Yi flaşlamanız ve ardından ROM’u TWRP ile flaşlamanız gerekiyor.