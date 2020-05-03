MIUI 12, Çin Dışındaki Kullanıcılar İçin de Yayınlandı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz hafta Mi ve Redmi markalı akıllı telefonları için Android tabanlı yazılımının son sürümü olan MIUI 12’nin duyurusunu gerçekleştirmişti. Xiaomi, cihazlara kullanışlı birçok özelliğin eklendiği MIUI 12 kapalı betasını Çin’deki bazı cihazlar için yayınlamaya başlamıştı. Xiaomi.EU ekibi, Çin’in yayınlanan bu güncellemeyi küresel ölçekte kullanılabilir hale getirdi.
Xiaomi’nin yayınladığı MIUI Çin sürümü, dünya genelindeki kullanıcıların kullanımı için geliştirilmiş değildi. Çin’deki sürümde sadece İngilizce ve Mandarince dilleri bulunurken Google uygulamaları da bulunmuyordu. Ayrıca Çin dışında kullanılmayan birçok servis de yer alıyordu.
Daha çok Xiaomi kullanıcısı için MIUI 12
Xiaomi.EU ekibi de MIUI Çin’i daha çok dile tercüme etti, Google uygulamalarını ekledi, çeşitli Çin servislerini kaldırdı. Bu sayede en son MIUI özellikleri dünyadaki diğer Xiaomi kullanıcılarına da sunulmuş oldu. Bunlara ek olarak Xiaomi.EU, Xiaomi’nin belli modellerde kısıtladığı ya da MIUI’ye gizlediği bir dizi özelliği de açtı.
MIUI 12’nin betası, 28 Mi ve Redmi modelinin destekleyeceği şekilde yayınlandı. Güncelleme desteği alan modeller ise şöyle;
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi 6X
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 8 SE
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi CC9e
- Xiaomi Mi CC9/Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi Max 3
- Xiaomi Mi Mix 2
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Mi Note 10/CC9 Pro
- Xiaomi Redmi K20/Mi 9T
- Xiaomi Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro/Premium Edition
- Xiaomi Redmi K30
- Xiaomi Redmi K30 5G
- Xiaomi Redmi Note 5 CN/5 Pro (Dual Cam)
- Xiaomi Redmi Note 7
- Xiaomi Redmi Note 7 Pro
- Xiaomi Redmi Note 8
Xiaomi.EU’nun yayınladığı MIUI 12’yi, ekibin SourceForge veya AndroidFileHost sayfalarından indirebilirsiniz. Güncellemeyi yükleyebilmek için ‘bootloader’ı açmanız, TWRP’Yi flaşlamanız ve ardından ROM’u TWRP ile flaşlamanız gerekiyor.