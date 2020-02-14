Xiaomi Mi 10 Serisi Satışa Çıktı: Sadece 1 Dakikada Tükendi

Dünyanın ilk Snapdragon 865 işlemcili akıllı telefonu olarak lanse edilen Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro, piyasaya çıkmasıyla birlikte adeta yok sattı. Sadece bir dakika içinde ilk partinin tamamını satmayı başaran Xiaomi, 200 milyon yuan’ı (yaklaşık 26.65 milyon dolar) aşkın gelir elde etti.

Xiaomi tarafından dün gerçekleştirilen etkinlikte tanıtılan Mi 10 serisi, bu sabah resmi olarak tüm kanallardan satışa çıktı. Çinli teknoloji devi tarafından paylaşılan resmi verilere göre ilk partinin tamamen satılması sadece bir dakika sürdü. Online mağazalardaki toplam satışlar 200 milyon yuan'ı (28.65 milyon dolar) aştı.

Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, dün lansmandan sonra yaptığı açıklamada, Mi 10 serisinin üretim sürecinin çok dikkatli bir şekilde planlandığını ve mevcut kapasitenin şu an için yeterli olacağını söylemişti. Çin’deki fabrikalarının önemli bir bölümünü yeni corona virüsü salgını nedeniyle kapatan Xiaomi, üretim faaliyetlerinin şubat ayında yeniden başlayacağını açıklamıştı ancak firma, fabrikaların bir süre daha kapalı tutulacağını belirtti. Bu durum, Xiaomi’nin Mi 10 serisine yönelik arz-talep dengesini koruyamamasına neden olabilir.

Akıllı telefon pazarındaki rekabet her zamankinden daha şiddetli. Dolayısıyla üretim süreçlerinde yaşanan en ufak bir aksama, büyük sorunlara gebe olabiliyor. Ne var ki, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül salgın sadece Xiaomi’yi değil, Çin’de fabrikası bulunan Apple, Samsung ve Huawei gibi üreticileri de etkiliyor.

Xiaomi, Mi 10 serisinin bir sonraki satış turunun 18 Şubat’ta başlayacağını açıkladı. Xiaomi Mi 10'un 8 GB RAM ve 128 GB depolama sahip başlangıç modeli 3999 yuan (573 dolar), 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip versiyonu 4299 yuan (616 dolar) ve 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip olan versiyonu da 4699 yuan (673 dolar) fiyat etiketine sahip.

Serinin büyük abisi Mi 10 Pro ise 8GB + 256GB varyantı için 4.999 yuan (716 dolar), 12GB + 256GB varyantı için 5499 yuan (788 dolar) ve 12GB + 256GB sürümü için de 5.999 yuan (989 dolar) olarak fiyatlandırıldı. Xiaomi Mi 10 serisi hakkındaki tüm detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.