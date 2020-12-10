Xiaomi, tek şarjla 9 güne kadar kullanım sunan ve 120'den fazla saat arayüzüne sahip Mi Watch Lite'ı duyurdu. Cihaz, özellikleriyle beğeni toplasa da fiyatı henüz açıklanmış değil.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, geçtiğimiz ay duyurulan Redmi Watch'un yeniden markalandırılmış versiyonu da diyebileceğimiz Xiaomi Mi Watch Lite’ı resmen duyurdu. Xiaomi, Mi Watch Lite için resmi bir fiyat etiketi açıklamamış olsa da cihazın bir fiyat/performans ürünü olması bekleniyor.

320x320 piksel çözünürlüğe sahip 1,4 inçlik bir LCD ekran ile gelen Xiaomi Mi Watch Lite, 230 mAh’lik bataryası ile standart kullanımda 9 güne kadar, GPS spor modunda ise 10 saat kadar tek şarjla kullanım süresi sunuyor. Xiaomi’nin açıklamalarına göre Mi Watch Lite’ta 11 farklı spor modu bulunuyor.

Xiaomi Mi Watch Lite, standart kullanımda tek şarjla 9 gün kullanılabiliyor

Kalp atış hızı izleme, uyku takibi, solunum egzersizleri, arama yanıtlama, bildirim kontrolü, hava durumu bilgisi ve müzik çalar kontrolü gibi özellikler sunan Mi Watch Lite, ayrıca 5 ATM’ye kadar suya ve toza karşı dayanıklılığa da sahip.

Xiaomi Mi Watch Lite’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri de 120’den fazla saat arayüzüne sahip olması. Böylece kullanıcılar, daha kişisel bir akıllı saat deneyimi yaşayabiliyorlar. Cihaz, Android’de Xiaomi Wear, iOS’te ise Xiaomi Wear Lite uygulaması ile kullanılıyor. Haberimizin başında da aktardığımız üzere Xiaomi, Mi Watch Lite için bir fiyat açıklamadı ancak neredeyse aynı ürün olan Redmi Watch, 40 dolar (yaklaşık 315 TL + vergiler) fiyat etiketine sahipti.