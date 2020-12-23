Xiaomi'nin Piyasa Değeri 100 Milyar Doları Buldu

Xiaomi, 2018 yılında kendisine hedef olarak 100 milyar dolar piyasa değerine ulaşmayı seçmişti. Çinli üretici 2 yıl gecikmeyle de olsa bu hedefini gerçekleştirdi.

Uzakdoğulu teknoloji üreticileri arasında öne çıkan firmalardan biri de Xiaomi oldu. Son yıllarda adını gittikçe daha fazla duymaya başladığımız firmanın piyasa değeri de buna bağlı olarak 100 milyar dolar noktasına ulaştı.

Aslında şirket hisselerinin arz toplantısında firmanın kurucusu olan Lei Jun, 2018 yılında 100 milyar dolar piyasa değerine ulaşmayı hedeflediklerini açıklamıştı ancak bu hedeflerini gerçekleştirmeleri, planlanandan 2 yıl uzun sürdü.

Xiaomi hisseleri yükselişte

Firmanın hisseleri, Hong Kong borsasında %9,1 yükselerek rekor kırdı. Hang Seng Endeksi içinde 13. sıraya yükselen firmanın piyasa değeri böylece 100 milyar doları aştı. Gün sonunda firmanın değeri 103 milyar dolar oldu.

Gelirinin önemli kısmını akıllı telefonlardan elde eden Xiaomi, 100 milyar dolar hedefini daha önce açıklamıştı. O dönemde firmanın değeri şu andakinin yarısından biraz daha fazlaydı ve hisseleri de 17 dolar seviyesinden işlem görüyordu.

Firmanın yükselişi ise Ağustos ayından sonra gerçekleşti. Xiaomi'nin Hang Seng Endeksi'ne dahil edileceği açıklandığından bu yana hisselerin değeri 2 katından fazlasına yükseldi. Çin'in çifte 12 alışveriş festivali de bu ay hisselerin %20 artmasını sağladı. Hang Seng'deki firmalar bu dönemde %5 ile %8 arasında değer kazandı.

Xiaomi'den büyüme rekoru

Xiaomi ayrıca Kasım ayında son iki yıldaki en hızlı çeyrek büyümesini açıkladı. Firmanın kazancı da tahminleri açık şekilde geride bıraktı. Böylece firma hedefine tahmininden yıllar sonra da olsa ulaşmayı başardı.

Çin'e karşı uygulanan ekonomik ambargodan etkilenmeyen Xiaomi, bu nedenle hem küresel anlamda hem de Çin'in iç pazarında Huawei'den oluşan boşluğu da doldurmaya ve rakibinden pazar payı kapmaya başladı. Sizce Xiaomi bir gün Samsung ve Apple gibi firmalarla boy ölçüşebilecek büyüklüğe erişebilir mi?