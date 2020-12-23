Xiaomi Mi 11'in Tanıtım Videosu Sızdırıldı

Sparronews adlı bir web sitesi, önümüzdeki günlerde lansmanı yapılacak Xioami Mi 11'in tanıtım videosundan 5 saniyelik bir kesit paylaştı, aynı zamanda telefonun hangi donanım seçenekleriyle satışa sunulacağına dair iddialarda bulundu.

Xiaomi, önümüzdeki hafta yeni amiral gemisi modeli Mi 11’i tanıtmak için hazırlanıyor. Telefona dair görüntüler ve Geekbench bilgileri geçtiğimiz günlerde çıkmıştı ve sızdırılan ekran koruyucusu görüntüleriyle birlikte Mi 11 bir önceki model Mi10’a benzetilmişti.

Sparrownews adlı bir internet sitesi, tüm bunlara ek olarak Xiaomi Mi 11’in tanıtım videosundan 5 saniyelik bir kesiti internete sızdırdı. Sızdırılan görüntülere ek olarak bir de Mi 11’in hangi versiyonlarla satışa çıkacağı gibi iddialar ortaya atıldı.

Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888 yonga setine sahip olacak

Önümüzdeki günlerde lansmanı gerçekleşecek Mi 11 için hazırlıklar devam ediyor. Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli hakkında son derece iddialı olduklarını daha önce dile getirmişti. Telefonun Snapdragon 888 yonga setini kullanan ilk akıllı telefon olması ve Geekbench puanlarının son derece yüksek çıkması, Mi 11’e karşı olan beklentileri iyice artırdı.

Telefon performans açısından olduğu gibi tasarım konusunda da merak ediliyordu. Daha önce konsept tasarımlar basına çıkmış, sızdırılan ekran koruyucu görüntüleriyle birlikte telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı aşağı yukarı anlaşılmıştı. Tasarımın, bir önceki model Mi 10’ile son derece benzerlik gösterdiği söylenmişti.

İddialara göre Xiaomi Mi, 11 iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulacak

Sparronews adlı web sitesi, Mi 11'in tanıtım videosundan 5 saniyelik bir kesit yayınladı. Ancak bu videoda telefonun sadece arka kısmı görülebiliyordu. Sparronews, videoyla birlikte telefonun hangi versiyonlarla çıkacağına dair iddialarda bulundu. İddialara göre Mi 11 iki farklı versiyonla satışa sunulacak. En düşük versiyonda 128GB depolama alanı ve 8GB RAM sunulurken, en yüksek versiyon 256GB depolama alanına ve 12GB RAM’e sahip olacak.

256GB RAM versiyonlarında Mavi ve Cigarette Purple renk seçenekleri bulunurken, 128GB versiyonlarında daha soluk bir renk olan Smoke Purple rengi sunulacağı, ortaya atılan iddiaların arasındaydı. Ayrıca telefonun beyaz renkte ve bundan ayrı olarak arka tarafı suni deri kaplamalı özel versiyonlara sahip olacağı da söyleniyor.