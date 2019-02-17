Asya kıtasının önemli akıllı telefon üreticileri Xiaomi, OPPO, LG ve Alcatel, NFC destekli akıllı telefonlarının üretimini azaltmaya devam ediyor.

NFC diğer adıyla Near Field Communication (Yakın Alan İletişimi), birçok orta düzey ve amiral gemisi telefonda yer alan, günlük hayatta oldukça faydalı bir teknolojidir. NFC ile PoS makinelerinden ödeme yapabilir, Bluetooth destekli cihazlarınıza dokunarak bağlanabilirsiniz.

NFC, dünya genelinde çokça sevilen ve kullanılan bir uygulama olsa da Asya bölgesinde pek de talep görmüyor gibi görünüyor. Asya'nın önemli teknoloji markaları artık daha az NFC destekli akıllı telefon üretmeye başladı.

ScientaMobile tarafından yayınlanan raporda, dünyanın en önemli akıllı telefon üreticilerinden dördünün NFC'den uzaklaştığı ortaya çıktı. Bu markalar Xiaomi, LG, Alcatel ve OPPO. Bu dört markanın ve diğer büyük markaların son 4 yıldaki NFC kullanımının detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu dört markanın dışındaki diğer tüm markaların NFC kullanımını artırmış olması şaşırtıcı görünüyor. Çin ve Hindistan gibi ülkelerde NFC yerine QR Kod teknolojisinin yaygın olması, markaların NFC'li telefon üretimini azaltmasında pay sahibi olabilir. Bu aynı zamanda ekonomik açıdan markaların kâr etmesi anlamına geliyor.