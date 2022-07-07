Elektrikli otomobil sektörüne giriş yapmaya hazırlanan Xiaomi'nin test aracı bugün sokaklarda görüntülendi. Ancak aracın gerçekten de Xiaomi'ye ait olup olmadığı teyit edilmiş değil.

Akıllı cihazlarda büyük bir pazar payına sahip olan Çinli teknoloji devi Xiaomi, son dönemlerde elektrikli otomobil üreteceği iddialarıyla gündeme geliyordu. Şirket, bu projesini henüz yeni doğrulamışken ve aracın render görüntüleri ortaya çıkmışken bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Çin’in sosyal medyası Weibo üzerinde paylaşılan bir fotoğrafta Xiaomi’nin otonom otomobili, trafikte görüldü. Aracın canlı fotoğrafları, otomobilin gerçekten Xiaomi’ye ait olup olmadığını tespit etmekte pek de yeterli olmadı. Fakat aracın üzerinde Xiaomi’nin şu anda ne üzerinde çalıştığını gösteren bir cihaz yer aldı.

Xiaomi'nin elektrikli aracı yollarda böyle görüntülendi:

Xiaomi’nin test aracının üzerinde yer alan bölümde Lidar sensörlerinin ve ‘diğer otonom teknolojilerin’ yer aldığı belirtildi. Araç, piyasaya çıktığında elbette bu kadar büyük ekipmanlara yer vermeyecektir. Bunun yerine araç bünyesinde daha küçük boyutta, aracın fiziksel sınırlarını aşmayacak cihazlar bulunacaktır.

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda paylaştığı açıklamalarında aracın üretim tarihini ve yapacağı yatırımı açıklamıştı. Şirketi CEO’su aracın seri üretiminin 2024’ün ilk yarısında başlayacağını paylaşmıştı. Otonom elektrikli araç projesine yaklaşık 10 milyar yuan (1,5 milyar dolar) yatırım yapılacağı paylaşıldı.