Hiçbir Zaman Tanıtılmayan Volkswagen Phaeton D2 Gösterildi

Volkswagen, bazı pazarlarda sattığı Phaeton isimli lüks sedanını 2016 yılında yenilemeye karar verdiğini açıkladı. Hatta aracın çalışır bir prototipi de üretilmişti. Ancak bu araç hiçbir zaman tanıtılmadı. Peki Volkswagen, ne oldu da 2022 yılında bile çok güzel görünen bu lüks sedandan vazgeçti?

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, 2002 yılında "Phaeton" isimli bir sedan modelini piyasaya sürmüştü. Bu otomobil, şirketin lükssever zengin müşterileri için tasarladığı bir modeldi. Ancak Phaeton, tüketicilerin ilgisini yeterince çekemedi. Bu nedenle şirket, bu modeli belirli pazarlarda satışa sundu.

Şimdiyse Phaeton ile ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. Volkswagen, bu otomobili 2016 yılında yenilemeye karar verdiğini ve hatta çalışan bir prototipini de ürettiğini duyurdu ve aracı ilk kez gösterdi. Ancak tüketiciler olarak bu modeli hiçbir zaman göremedik. Zira şirket, "Phaeton D2" olarak isimlendirdiği projeyi de iptal etmişti. Bunun nedeni, şirketin elektrik dönüşümü stratejisiydi.

İşte piyasaya sürülmeyen Volkswagen Phaeton D2:

5.06 metre uzunluk, 1.90 metre genişlik ve 1.45 metre yükseklik değerlerine sahip olan Volkswagen Phaeton D2, kelimenin tam anlamıyla bir makam aracı olarak düşünülmüştü.

Şık bir ızgaraya ve gümüş detaylara sahip olan dış tasarım, özel far yapısıyla da dikkat çekecekti. Aracın arka kısmı ise kendine has çizgilerle mükemmel bir görünüme sahipti.

Volkswagen'in piyasaya sürülmeyen lüks sedanı, iç kısımda da benzersizdi. Şirket, "dört tekerli salon" dediği otomobilin içerisinde birinci sınıf malzeme kullanmayı tercih etmişti. Öyle ki bazı kaplamalar 30 katmanlıydı.

Aracın içindeki özel klima ise cereyanda kalmayı engelleyecek şekilde dizayn edilmişti.

Phaeton D2, yalnızca tasarımıyla değil, motor yapısıyla da özeldi. Aslında Phaeton'un motoru da çok güçlüydü. Tüketiciler, iki benzinli motor veya TDI dizel motor tercih edebiliyorlardı.

Bu otomobilden alınabilecek maksimum güç, 414 beygirdi. Eğer bu otomobil piyasaya sürülse ve Türkiye'ye gelseydi, segmentinin en popüler modeli olabilirdi...