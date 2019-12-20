Xiaomi, 6 Yeni Model İçin Kernel Kaynak Kodlarını Yayınladı

Xiaomi, son birkaç aydır eski akıllı telefonları için kernel kaynak kodlarını istikrarlı bir şekilde sunuyor. Şirket son olarak POCO F1, Mi Mix 2S, Mi Mix 3 ve Mi 8 serisi için kernel kaynak kodlarını yayınladı.

Xiaomi Ekim ayında bazı Xiaomi ve Redmi modelleri için MIUI 11'in kararlı sürümlerini yayınlamaya başlamış ve böylece POCO F1, Mi Mix 2S, Mi Mix 3, Mi 8, Mi 8 Pro ve Mi 8 Explorer Edition gibi cihazlar en yeni Android arayüzüne kavuşmuşlardı. Şirket şimdi de bu cihazlar için Android 10 güncellemesinin kernel kaynak kodlarını yayınladı.

Kernel kaynak kodlarının paylaşılması, yazılımcı ve geliştiricilerin kendi tasarımlarına göre custom ROM'lar üretebilmelerini sağlıyor. Böylece düşük Android sürümlerine sahip olan telefonlar kendilerine has daha güzel bir arayüz elde edebiliyor, hatta daha yüksek Android versiyonlarının kararlı sürümlerine erişim sağlayabiliyor.

Xiaomi, custom ROM'lar için kernel kaynak kodlarını yayınladı

Akıllı telefonlar için Android 10 tabanlı bir custom ROM yayınlamak veya telefonunuzun performansını iyileştirmek istiyorsanız kaynak kodlarına buradan erişebilirsiniz. Xiaomi'nin GitHub sayfasındaki dipper-q-oss dalında söz konusu cihazların Android 10 güncellemeleri için modellere göre kernel kaynak kodları yer alıyor.

Xiaomi, son birkaç aydır cihazları için kernel kaynak kodlarını istikrarlı bir şekilde kullanıcılara sunuyor. Şirket yakın zamanda Xiaomi Mi Note 10 / Mi CC9 Pro için Android 9 Pie ve Redmi K20 ve Redmi K20 Pro için Android 10 kernel kaynak kodlarını da yayınladı. Şirketin önümüzdeki haftalarda cihazlarının büyük çoğunluğu için kernel kaynak kodlarını yayınlaması bekleniyor.