Xiaomi Redmi Buds 6, çift sürücülü tasarımı ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. Gelişmiş gürültü engelleme teknolojisi sunuyor.

Xiaomi, yeni kablosuz kulaklıkları Redmi Buds 6'yı tanıttı. Yeni kulaklık modeli çift sürücülü tasarımı, uzun pil ömrü ve gelişmiş gürültü engelleme özellikleri ile dikkat çekiyor.

12.4mm titanyum kaplamalı diyafram sürücüsü ve 5.5mm mikro piezoelektrik seramik sürücü ile donatılan bu kulaklıklar, dinamik bir ses deneyimi sunuyor. Kullanıcılar dört farklı EQ ses modu sayesinde ses tercihlerini kişiselleştirebiliyor. NetEase Cloud Music tarafından sertifikalandırılan bu kulaklıklar, müzikseverler için optimize edilmiş bir ses kalitesi vadediyor.

Xiaomi Redmi Buds 6 özellikleri

Gürültü engelleme konusunda iddialı olan Redmi Buds 6, çevresel gürültünün %99.6'sını engelleyebiliyor. Çift mikrofon ve yapay zekâ destekli gürültü direnci sayesinde, rüzgarlı ortamlarda etkili bir performans sağlayabilecek. toplamda 42 saatlik pil ömrü sunuyor ve tek bir şarjla 10 saat kesintisiz kullanılabiliyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde, sadece 10 dakikalık şarj ile 4 saat müzik dinlemek mümkün.

Redmi Buds 6, kişiselleştirilmiş ses özelleştirmesi sunan Sound ID işlevine sahip. 360° mekansal ses desteği, müzik ve video deneyimini daha da geliştiriyor. Çift cihaz bağlantısı özelliği, iki cihaz arasında kolayca geçiş yapmayı sağlıyor. Şarj kutusu, Cloud Glow Light Effects 2.0 ile pil seviyesini kolayca kontrol etmeyi sağlıyor.

Xiaomi Redmi Buds 6, 28 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu ve cyan, beyaz ve siyah renk seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.