Xiaomi'nin yeni Xiaomi 14T serisi iki etkileyici model ile Berlin'de gerçekleştirilen etkinlikte resmî olarak tanıtıldı.

Dünya genelinde olduğu kadar ülkemizde de en popüler akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, yeni 14T serisi telefonlarını etkileyici bir lansmanla tanıttı. Seride yer alan iki telefon Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro lansmanla birlikte görücüye çıktı.

Berlin'de düzenlenen etkinlikte tanıtılan serinin ana modeli Xiaomi 14T, gücünü MediaTek Dimensity 8300 Ultra'dan alıyor. Kutudan Android 14 tabanlı Xiaomi HyperOS ile çıkacak olan telefon, 32MP selfie kamerası ve 5.000 mAh pil ile geliyor.

IP68 sertifikasına sahip telefonda WiFi 6E desteği yer alırken, 67W şarj desteğine de sahip. Boyut tarafında ise 160.5 x 75.1 x 7.8 mm boyutlara sahip olan Xiaomi 14T, yaklaşık 195 gram ağırlığında. Telefonun ekranı ise 6.67 inç boyutunda ve 4.000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Panel ise 144 Hz yenileme hızı desteği sunan AMOLED bir ekrandan oluşuyor.

Xiaomi 14T Özellikleri

Ekran : 6,67 inç, 144 Hz yenileme hızı, AMOLED, 4.000 nit parlaklık

: 6,67 inç, 144 Hz yenileme hızı, AMOLED, 4.000 nit parlaklık İşlemci : MediaTek Dimensity 8300 Ultra

: MediaTek Dimensity 8300 Ultra RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB İşletim Sistemi : Android 14 tabanlı HyperOS

: Android 14 tabanlı HyperOS Arka Kamera : OIS destekli F1.7 diyaframlı Sony IMX906 sensörlü ana kamera, 50MP F1.9 2.6x telefoto kamera, 12MP F2.2 ultra geniş açı kamera

: OIS destekli F1.7 diyaframlı Sony IMX906 sensörlü ana kamera, 50MP F1.9 2.6x telefoto kamera, 12MP F2.2 ultra geniş açı kamera Ön Kamera : 32MP selfie kamerası

: 32MP selfie kamerası Pil : 5.000 mAh, 67W şarj hızı

: 5.000 mAh, 67W şarj hızı Boyutlar ve Ağırlık: 160.5 x 75.1 x 7.8 mm, 195 gram

Xiaomi 14T Pro'ya geldiğimizde ise bizi MediaTek Dimensity 9300+ işlemci karşılıyor. Aynı şekilde Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemiyle gelecek olan Xiaomi 14T Pro'nun depolama alanı Xiaomi 14T'ye kıyasla 512 GB'a çıkarılmış.

WiFi 7 desteği bulunan Xiaomi 14T Pro, şarj tarafında da aynı pil boyutuna sahip olmasına rağmen 120W şarj hızı ile geliyor. Asıl önemli farklar ise kamera tarafında yer alıyor.

Xiaomi 14T Pro'da OIS destekli Light Fusion 900 sensörlü 50MP F1.6 ana kamera yer alırken, 50MP F2.0 2.6x telefoto kamera ve 12MP F2.2 ultra geniş açı kamera bulunuyor. Her iki telefon da ön kamerasıyla 4K, arka kamerasıyla 8K 30 FPS video çekebiliyor.

Xiaomi 14T Pro Özellikleri

Ekran : 6,67 inç, 144 Hz yenileme hızı, AMOLED, 4.000 nit parlaklık

: 6,67 inç, 144 Hz yenileme hızı, AMOLED, 4.000 nit parlaklık İşlemci : MediaTek Dimensity 9300+

: MediaTek Dimensity 9300+ RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 512 GB

: 512 GB İşletim Sistemi : Android 14 tabanlı HyperOS

: Android 14 tabanlı HyperOS Arka Kamera : OIS destekli Light Fusion 900 sensörlü 50MP F1.6 ana kamera, 50MP F2.0 2.6x telefoto kamera, 12MP F2.2 ultra geniş açı kamera

: OIS destekli Light Fusion 900 sensörlü 50MP F1.6 ana kamera, 50MP F2.0 2.6x telefoto kamera, 12MP F2.2 ultra geniş açı kamera Ön Kamera : 32MP selfie kamerası

: 32MP selfie kamerası Pil : 5.000 mAh, 120W şarj hızı

: 5.000 mAh, 120W şarj hızı Boyutlar ve Ağırlık: 160.4 x 75.1 x 8.39 mm, 209 gram

Xiaomi 14T serisi Türkiye fiyatları

Xiaomi 14T serisi telefonlar Berlin'de gerçekleştirilen etkinlikle resmî olarak tanıtılırken, serideki telefonların Türkiye fiyatları da belli oldu.

Xiaomi 14T'nin başlangıç fiyatı 29.999 TL olarak açıklanırken, Xiaomi 14T Pro'nun başlangıç fiyatı ise 39.999 TL olarak belirlenmiş durumda.

Peki siz tanıtılan yeni Xiaomi 14T serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.