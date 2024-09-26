Xiaomi, 15 serisi akıllı telefonlarının tanıtım tarihini 13 Ekim olarak belirledi. Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile dikkat çekiyor.

Xiaomi, merakla beklenen 15 serisi akıllı telefonlarının tanıtım tarihini duyurdu. serinin dikkat çeken özelliği, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle güçlendirilmiş olması.

Xiaomi 15, yalnızca işlemcisiyle değil, aynı zamanda diğer özellikleriyle de dikkat çekiyor. Pro modelinin 90W hızlı şarj desteği, 6,000mAh batarya kapasitesi ve IP69 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklılığı, kullanıcıların ilgisini çekecek unsurlar arasında. Xiaomi 15 serisi beklenen birçok yeni özelliğiyle de şimdiden merak uyandırıyor.

Xiaomi 15 serisi tanıtımı için geri sayım başladı

Xiaomi, merakla beklenen 15 serisi akıllı telefonlarının tanıtım tarihini 13 Ekim olarak duyurdu. 13 Ekim'de yapılacak bu etkinlikte, Xiaomi 15 serisi hakkında daha fazla bilgi verilecek ve cihazların özellikleri yakından tanıtılacak.

Pro modelinin yanı sıra, markanın 23 Ekim'de standart Xiaomi 15 modelini de tanıtması bekleniyor. 2025’in ilk çeyreğinde ise Xiaomi 15 serisine Xiaomi 15 Ultra modelinin eklenmesi bekleniyor.