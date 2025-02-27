Xiaomi 15 Ultra Tanıtıldı: İşte 2025'in En Güçlü Amiral Gemisinin Özellikleri ve Fiyatı!

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Xiaomi'nin 2025'e damga vurması beklenen en yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra nihayet tanıtıldı.

Xiaomi, 2025'e damga vuracak yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra’yı Çin’de düzenlediği lansmanda resmen duyurdu.

Xiaomi 15 serisinin ve yılın en güçlü modeli olarak öne çıkan bu yeni telefon, tasarım açısından selefi Xiaomi 14 Ultra’ya kıyasla büyük değişikliklere sahip değil ancak özellikle kamera teknolojileriyle dikkat çekiyor.

200MP 'Gece Tanrısı' kamera

Xiaomi 15 Ultra, 200MP çözünürlüğe sahip periskop kamerası ile düşük ışık performansında devrim yaratmayı hedefliyor. Xiaomi, geliştirme sürecinde bu modele “Night God” (Gece Tanrısı) kod adını verdiğini açıkladı ve kameranın gece çekimlerinde devrim yaratacağını iddia ediyor.

Telefonun arkasında Leica iş birliğinden ilham alan büyük, dairesel dört lensli bir kamera modülü bulunuyor. Telefon periskop lens 4.3x optik zoom sunarken, 50MP çözünürlüğe sahip diğer üç kamera ile birlikte üst düzey bir fotoğrafçılık deneyimi vaat ediyor.

6.000 mAh pil, gücünü Snapdragon 8 Elite'e sağlıyor

Xiaomi 15 Ultra, mobil işlemcilerin kralı Snapdragon 8 Elite'den gücünü alıyor. 6,73 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran ise 1-120Hz dinamik yenileme hızı ve 3.200 nit maksimum parlaklık ile daha canlı ve akıcı bir görüntü deneyimi sağlıyor.

6.000 mAh kapasiteye sahip büyük pili ise 90W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteğiyle geliyor ancak yeni nesil Qi2 kablosuz şarj standardı bu modelde yer almıyor.

Xiaomi 15 Ultra özellikleri

Ekran 6.73 inç, AMOLED
1440x3200 (QHD+), 120Hz
İşlemci Snapdragon 8 Elite
RAM 12 GB/16 GB LPDDR5X
Depolama 256 GB/512 GB/1 TB UFS 4.1
Arka Kamera 200MP, F2.6 ana kamera
50MP, F1.63 ikincil kamera
50MP, F2.2 ultra geniş açılı kamera
50MP, F1.8 telefoto kamera
Ön Kamera 32MP
Pil 6.000 mAh, 90W hızlı şarj
İşletim Sistemi Android 15 tabanlı HyperOS 2.0

Xiaomi 15 Ultra fiyatı

6.499 yuan (32.615 TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak olan Xiaomi 15 Ultra'nın Avrupa fiyatı ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Dünya Mobil Kongresi'nde (MWC) açıklanacak.

Telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise şimdilik merak konusu.

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