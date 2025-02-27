Xiaomi'nin yeni premium segment kulaklığı Xiaomi Buds 5 Pro, bugün gerçekleştirilen etkinlikte tanıtıldı.

Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra ile birlikte yeni kulaklığı Xiaomi Buds 5 Pro'yu tanıttı.

Xiaomi Buds 5 Pro, 15Hz ila 50kHz frekans aralığını kapsayarak kristal netliğinde tizler, detaylı orta sesler ve güçlü baslar sunuyor.

Xiaomi Buds 5 Pro özellikleri

aptX Lossless codec desteğiyle 48kHz/24-bit yüksek çözünürlüklü ses sağlayan kulaklık, 4,2Mbps’ye kadar hızlara ulaşan Wi-Fi ses iletimi sayesinde standart Bluetooth bağlantısının iki katı hızında veri aktarımı yapıyor. Özellikle Xiaomi 15 Ultra gibi uyumlu cihazlarla eşleştirildiğinde ise stüdyo kalitesinde kayıpsız ses deneyimi sunuyor.

Xiaomi Buds 5 Pro, 5kHz aralığını kapsayan 55dB ultra geniş bant adaptif gürültü engelleme özelliğine sahip. Ayrıca 100dB’ye kadar arka plan gürültüsünü bastırabilen 3 mikrofonlu yapay zekâ destekli gürültü azaltma sistemi, 15m/s’ye kadar rüzgar gürültüsü direnci ile dış mekân kullanımı için mükemmel bir deneyim olanağı tanıyor.

Xiaomi Buds 5 Pro, Type-C şarj kutusu ile geliyor. Standart versiyon 53mAh pil kapasitesiyle 8 saat bağımsız kullanım ve kutuyla 40 saat toplam oynatma süresi sunarken, Wi-Fi sürümü 64mAh pil ile 10 saat bağımsız kullanım süresi sağlıyor.

Xiaomi Buds 5 Pro fiyatı

Xiaomi Buds 5 Pro 1.299 yuan (178$), Wi-Fi versiyonu ise 1.499 yuan (206$) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Ürünün Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı ise şimdilik belirsiz.