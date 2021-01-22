Gelen bilgilere göre Xiaomi, Salcomp'un İstanbul, Avcılar'daki tesisinde akıllı telefon üretimine başlıyor. Xiaomi'nin Türkiye'deki akıllı telefon üretim faaliyetine yılın ilk çeyreği bitmeden başlaması bekleniyor.

Çinli akıllı telefon üreticilerinin Türkiye yatırımları peşi sıra devam ediyor. Vivo, TCL, OPPO ve Tecno’nun ardından şimdi de Xiaomi, Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlamak için hazırlıklarına sessiz sedasız bir şekilde devam ediyor.

Türkiye gazetesinden Ömer Temür’ün iki ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre Xiaomi, Türkiye’deki üretim faaliyetini İstanbul, Avcılar'da bulunan Salcomp fabrikasında gerçekleştirecek. Salcomp, halihazırda Apple ve Xiaomi’nin tedarikçileri arasında yer alıyordu.

Avcılar Ambarlı Limanı yakınlarına 14 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan cep telefonu fabrikasında iki bin kişinin istihdam edileceği ifade ediliyor. Gelen bilgiler, Xiaomi’nin yılın ilk çeyreği bitmeden, yani mart ayı içerisinde üretime başlayacağı yönünde.

Xiaomi’nin Türkiye’de daha çok giriş seviye, bütçe dostu modellerini üretmesi bekleniyor. Yine de bu konuda daha fazla detayın Xiaomi’nin gelecek hafta gerçekleştireceği basın duyurusu ile ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.