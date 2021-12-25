XLSX Dosyası Nedir ve Nasıl Açılır?

Genel olarak Microsoft Office 2007 ve önceki sürüm paketlerinde bulunan Excel programında hazırladığınız bir döküman .xlsx uzantılı bir XLSX dosyası olarak kaydedilir. Yeni versiyonlarda bu durum değişse bile eğer bilgisayarınızda yüklü bir Excel programı yoksa bu dosyayı açamazsınız. Gelin XLSX dosyası nedir, nasıl açılır tüm detaylarıyla görelim.

Microsoft tarafından geliştirilen Office yazılım paketi, dünya çapında en yaygın kullanılan Office programlarındandır. Office 365 aboneliği ile tüm bu hizmetleri sunuyor olsa da hala pek çok kullanıcı yazılım satın almayı tercih ediyor. Elektronik tablo programı Excel ise bu programlar arasında en popüler olanlardan bir tanesi. Eski bir Microsoft Office sürümü kullanıyorsanız Excel dosyalarının XLSX formatında kaydedildiğini göreceksiniz.

Genel olarak .xlsx uzantılı olarak kaydedilen XLSX dosya formatları ile Microsoft Office 2007 ve önceki sürüm paketlerinde bulunan Excel dosyalarını kaydettiğiniz zaman karşılaşırsınız. Yeni Office versiyonları çok daha uyumlu dosya formatlarında kayıt yapsalar da eğer bilgisayarınızda yüklü bir Excel sürümü yoksa bu dosyaları açmanız oldukça zordur. Gelin XLSX dosyası nedir, nasıl açılır biraz daha yakından inceleyelim.

XLSX dosyası nedir?

Genel olarak Microsoft Office 2007 ve önceki sürüm paketlerinde bulunan Excel programı üzerinden bir elektronik tablo oluşturduktan sonra bu dökümanı varsayılan olarak kaydedersiniz karşılaştığınız format, .xlsx uzantılı bir XLSX dosyası olacaktır. Tercihe bağlı olsa da Microsoft Word 2007 ve önceki sürümlerde de dosyanızı XLSX formatında kaydedebilirsiniz.

Microsoft Office 2007 ve sonraki sürüm paketlerinde bulunan Excel ve Word programlarında oluşturulan dosyalar da XLSX formatında kaydedilebilir. XLSX dosyasında veriler, sayısal değerler, kullanıcı tarafından girilen ve program tarafından oluşturulan istatistikler, temel fonksiyonlar ve diğer elektronik tablo özellikleri saklanır.

XLSX dosyası nasıl açılır?

Adım #1: Buradan Microsoft Online Office internet sitesini açın.

Buradan Microsoft Online Office internet sitesini açın. Adım #2: Microsoft hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Microsoft hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sol sütundan Excel hizmetini seçin.

Sol sütundan Excel hizmetini seçin. Adım #4: ‘Karşıya yükle ve aç…’ yazısına tıklayın.

‘Karşıya yükle ve aç…’ yazısına tıklayın. Adım #5: Açmak istediğiniz XLSX dosyasını seçin.

Açmak istediğiniz XLSX dosyasını seçin. Adım #6: Dosya boyutuna göre değişen bir süre sonunda dosyanız açılacak.

Dosya boyutuna göre değişen bir süre sonunda dosyanız açılacak. Adım #7: Dosya üzerinde Microsoft Online Office sınırları içinde düzenlemeler yapabilirsiniz.

Dosya üzerinde Microsoft Online Office sınırları içinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Adım #8: Dosya seçenekleri üzerinden düzenlemiş olduğunuz dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. ya da

Dosya seçenekleri üzerinden düzenlemiş olduğunuz dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Adım #9: Dosya seçenekleri üzerinden düzenlemiş olduğunuz dosyayı OneDrive hesabınıza kaydedebilirsiniz.

Dosya seçenekleri üzerinden düzenlemiş olduğunuz dosyayı OneDrive hesabınıza kaydedebilirsiniz. Adım #10: İşlem tamam.

Unutmayın, Microsoft Office programlarından biri ile hazırlanmış herhangi bir dosyayı açmanın en kolay ve ücretsiz yolu Microsoft Online Office internet sitesini kullanmaktır. Microsoft Online Office internet sitesi üzerinden Excel, Word, PowerPoint gibi pek çok Microsoft hizmetini, sınırları olsa da, ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

XLSX dosyasını açmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Excel ile hazırlanmış bir dosyayı açmanın en iyi yolu yine Excel programını kullanmaktır. Ancak bilgisayarınızda Microsoft Excel programının eski bile olsa herhangi bir sürümü yüklü değilse Microsoft Online Office hizmetini kullanabilirsiniz.

Alternatif yöntemler ile XLSX dosyası nasıl açılır?

Yöntem #1: XLSX Open File Tool ile XLSX dosyası açma

XLSX Open File Tool ile XLSX dosyası açma Yöntem #2: XLSX Viewer Free ile XLSX dosyası açma

XLSX Viewer Free ile XLSX dosyası açma Yöntem #3: Üçüncü taraf Office programları ile XLSX dosyası açma

Yöntem #1: XLSX Open File Tool ile XLSX dosyası açma:

Buradaki bağlantı üzerinden Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınıza indirerek kullanabileceğiniz XLSX Open File Tool, XLSX dosyalarını açmak için geliştirilen üçüncü taraf araçlardan biridir. Bozuk ya da hasarlı XLSX dosyalarını bile açtığını iddia eden XLSX Open File Tool aracı, yine de bu konuda garanti vermiyor.

Yöntem #2: XLSX Viewer Free ile XLSX dosyası açma:

Buradaki bağlantı ile Microsoft Store üzerinden Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınıza indirerek kullanabileceğiniz XLSX Viewer Free, XLSX dosyalarını açmak için geliştirilen üçüncü taraf programlardan biridir. Microsoft Store üzerinden sunulduğu için güvenebileceğimiz XLSX Viewer Free programı, basit bir arayüz üzerinden XLS ve XLSX formatındaki dosyaları açmanızı sağlıyor.

Yöntem #3: Üçüncü taraf Office programları ile XLSX dosyası açma:

Buradaki yazımızda detaylarıyla anlattığımız WPS Office ya da LibreOffice ve Apache OpenOffice gibi üçüncü taraf Office programlarını kullanarak da XLSX dosyalarını açmanız mümkün. Bu tür alternatif Office program paketlerinin büyük bir bölümü Microsoft Office dosya formatlarına uyumlu olarak hizmet verirler. Ancak yine de garantili bir yöntem olmayabilir.

Önceki Microsoft Office paketlerinde bulunan Excel programının kaydetme formatı olan XLSX dosyası nedir, nasıl açılır sorularını yanıtladık ve bu dosyaları açmak için uygulayabileceğiniz alternatif yöntemlerden bahsettik.