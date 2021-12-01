Uzun yıllar iş dünyası yalnızca Microsoft Office uygulamalarını kullandı. Son yıllarda ise karşımıza pek çok yeni Office alternatifi çıkmaya başladı. Bunlardan biri de WPS Office. Kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunmayı hedefleyen WPS Office nedir, hangi özellikleriyle öne çıkıyor gelin yakından inceleyelim.

Word, PowerPoint, Excel ve daha nicesi uzun yıllardır kullandığımız Microsoft Office programları. Son yıllarda Microsoft 365 paketinde sunulan bu Office uygulamaları artık pek çoğumuz için bilgisayarımızın demirbaş yazılımlarından sayılıyor. Hepimizin Office programlarına ihtiyacımız olduğu doğru. Peki neden WPS Office gibi alternatif yazılım paketlerine yönelmiyoruz?

WPS Office paketi aslında uzun yıllardır kullanılıyor ancak nedendir bilinmez, ülkemizde bu tür alternatif sistemler pek de göz önüne alınmaz. Tüm işletim sistemi ve cihazlarda kullanılabilen, pek çok dosya formatı ile uyumlu çalışan, küçük boyutlu, ücretsiz ve kullanışlı bir arayüze sahip olan WPS Office nedir, hangi özellikleri öne çıkıyor yakından bakalım ve sunduğu farklı avantajları görelim.

WPS Office nedir?

WPS Office, merkezi Zhuhai’de bulunan Çinli bir şirket olan Kingsoft tarafından geliştirildi. İlk sürümü 1988 yılında yayınlanan WPS Office paketi, Microsoft Office programlarına yerel bir tepki olarak ortaya çıkmış olsa da zaman içinde tüm dünya tarafından tanınarak güçlü bir alternatif haline geldi.

WPS, Word Processing System yani Kelime İşleme Sistemi anlamına geliyor. Office programları daha iyi tanımlanamazdı. İlk yıllarda özgür kullanımı savundukları için Linux ile harika bir işbirliği içindeydiler. Zaman içinde tüm işletim sistemleri ve cihazlarda kullanılabilir versiyonları yayınladılar. Bugün dünya çapında 600 milyondan fazla WPS Office kullanıcısı olduğu biliniyor.

WPS Office uygulamaları neler?

WPS Office paketi dört temel uygulama sunuyor. Microsoft PowerPoint alternatifi olarak kullanarak sunum hazırlayabileceğiniz WPS Presentation, Microsoft Word alternatifi olarak kullanarak metin dosyaları hazırlayabileceğiniz WPS Writer, Microsoft Excel alternatifi olarak kullanarak tablolar oluşturabileceğini WPS Spreadsheets ve PDF görüntüleme, düzenleme, oluşturma işlemleri yapabileceğiniz WPS PDF.

WPS Office nerede kullanılır?

WPS Office paketini MacOS, Windows ve Linux işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda; Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda ve internet tarayıcınız üzerinden online olarak kullanabilirsiniz. WPS hesabınızla giriş yaparak uygulamaları kullandığınız zaman farklı cihazlarda yaptığınız işlemler senkronize olarak diğer cihazlarda bulunan uygulamalarda da görüntülenebilir şekilde kaydedilir.

WPS Office ücretli mi?

Temel düzenleme araçlarıyla birlikte gelen WPS Office paketi tamamen ücretsizdir. Ancak buradaki bağlantı üzerinden inceleyebileceğiniz gibi premium paketler de vardır. Aylık, 6 aylık, 1 yıllık ve satın alma opsiyonları bulunan premium paketlerden birini seçerek WPS Office uygulamalarını çok daha geniş özellikleri ile kullanabilirsiniz.

WPS Office hakkında bilmeniz gerekenler:

WPS Office paketi Microsoft Office, Google Docs, Adobe PDF ve Open Office gibi pek çok farklı Office uygulaması ve hizmetiyle uyumlu olarak çalışabilir. Bu sayede WPS Office uygulamalarını kullanırken herhangi bir uyumluluk sorunuyla karşılaşmazsınız.

WPS Office uygulamaları doc, docx, dotm, docm, xls, xlsx, xlt, xltx, ppt, pptx, rtf, csv, xml, wpt, nokta, dotx, et, ett, pot, dps, dpt, potx, ppsx, pdf ve benzeri tüm dosya formatlarını açma, düzenleme ve değiştirme imkanı sunar. Üstelik tüm bu dosya formatlarını WPS Office yüklü bütün cihazlarınızda açarak üzerinde işlem yapabilirsiniz.

WPS Office kurulum paketi oldukça küçük boyutlu olduğu için saniyeler içinde kurulum yapabilirsiniz. WPS Office, kullanıcılarına 1 GB bulut depolama alanı sunar. Böylece uygulamalar üzerinden oluşturduğunuz dosyalara tüm cihazlarınızdan kolayca ulaşabilir ve üzerinde işlem yapabilirsiniz.

WPS Office kullanmanın avantajları:

Microsoft Office ve Adobe PDF ücretlidir. Ancak WPS Office pek çok temel özelliği ücretsiz olarak kullanmanıza imkan sağlar. Temel özellik denilince aklınıza sınırlı bir kullanım gelmesin. Bugün Office uygulamalarını kullanarak ne yapıyorsanız ücretsiz WPS Office paketiyle de aynı işlemleri yapabilirsiniz.

WPS Office, alıştığımız türden bir arayüz sunsa da farkını ortaya koyan ufak dokunuşlara sahip. Bu ufak dokunuşlar sayesinde uygulamaları kullanmak hem çok daha keyifli hem de çok daha kolay oluyor. Pek çok dosya formatıyla uyumlu olduğu için arayüz değişiminde herhangi bir düzen kaybı oluşmuyor.

Dosya onarımı, resimden metne çevirme, yedekleme, veri kurtarma, gelişmiş PDF düzenleme gibi bazı özellikler ise gerçek anlamda WPS Office paketini benzersiz hale getiriyor. Üstelik tüm bu özelliklerin bütün cihazlarda kullanılabiliyor olması kullanıcıları bilgisayara bağımlı hale getirmiyor.

WPS Office nasıl indirilir?

Buradaki bağlantı üzerinden WPS Office paketi indirme sayfasını açın. Üstte göreceğiniz seçenekler arasından işletim sisteminizi seçin ve indirme sayfasına gidin. Sonrası bildiğimiz indirme adımları. Yükleme dosyasını indirdikten sonra adımları takip ederek kurulumu tamamlayabilirsiniz. Çok daha detaylı bilgi için buradaki bağlantı üzerinden WPS ana sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

En dikkat çeken Microsoft Office alternatiflerinden olan WPS Office nedir, hangi özellikleri öne çıkıyor, avantajları nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve uygulamalar hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. WPS Office kullandıysanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.