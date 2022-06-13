İlk olarak yaklaşık 4 yıl önce konuşulan drone aracılığıyla kargo teslimatı, nihayet hayata geçiriliyor. Amazon tarafından kargoların drone ile teslim edileceği ilk bölge belli oldu.

Hatırlarsınız ki yaklaşık 4 yıl kadar önce ortalıkta dolanan ‘drone ile teslimat yapılacağı’ söylentileri büyük bir yankı uyandırmayı başarmıştı. Drone (insansız hava aracı) kullanımının o dönemlerde büyük bir hız kazanması ve popüler hale gelmesiyle, droneların kargo hizmeti verebileceği gündeme gelmişti. Hatta konuyla ilgili Amazon ve Google tarafından da benzer haberler gelmişti.

İlk haberlerin ardından uzun bir süre geçmesine rağmen hala drone aracılığıyla kargo teslimatı yapılmasıyla ilgili fazla bir çalışma yapılmadı. Ancak nihayet bugün, Amazon ilk adımların atılacağını ve projenin hayata geçirileceğini duyurdu. Üstelik drone teslimatı yapılacak ilk bölge ve tarih de belirlendi.

Uygulama ilk olarak California’da hayata geçirilecek

Drone aracılığıyla teslimalatların bu kadar uzun süredir beklenmesinin ana sebepleri olarak; insansız hava araçlarının güvenli bir şekilde iniş ve tekrar kalkış yapabilmesinin sağlanması gösteriliyor. Bunun için de gerekli algoritmaların oluşturulması süreci uzatmış olsa da nihayet gökyüzünde süzülen kargoları göreceğimiz tarih artık çok yakın. Amazon, yaptığı duyuruyla birlikte uygulamanın ilk olarak ABD California’da hayata geçirileceğini bildirdi.

İçinde bulunduğumuz 2022 yılının sonlarına doğru California’daki Amazon kullanıcıları, teslimatlarını drone ile alma seçeneğini kullanabilecekler. Bununla birlikte drone aracılığıyla gelecek olan kargolar da yine ‘kargo takip’ uygulamaları gibi bir sistemle takip edilebilecek. Tabii insansız hava aracı, karşılaşabileceği engeller karşısında da oldukça eğitimli. Örneğin; bir evin bacasını algılayabilecek ve yönünü ona göre belirleyebilecek. Yani etrafındaki nesneleri algılayıp kendisine bir rota belirleyerek daha hızlı teslimat sağlayabilecek.

Ancak şimdilik uygulamanın diğer bölgelerde yaygınlaşması için herhangi bir tarih verilmedi. İlk teslimatların başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve müşterilerin memnun kalması durumunda uygulamanın çok daha yaygın bir hale geldiğini görmemiz oldukça olası.