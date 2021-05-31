Yalan Dedektörü Uzmanı: Peker'i Makineye Bağlamaya Hazırım

Sedat Peker, en son paylaştığı videoda söylediklerinin doğruluğunu kanıtlamak için yalan makinesine girmeye hazır olduğunu belirtmişti. Peker'in açıklamasının ardından Independent Türkiye'ye konuşan yalan dedektörü uzmanı İbrahim Berk, devlet izin verdiği anda Peker'i teste tabii tutmaya hazır olduğunu dile getirdi.

YouTube üzerinden yayınladığı videolar ile Türkiye gündemine bomba gibi düşen Sedat Peker, en son paylaştığı videoda istenildiği anda yalan makinesine girmeye hazır olduğunu dile getirdi. Bugüne kadar anlattığı her şeyin doğruluğunu ispatlamak isteyen Peker; "Silahı buraya koyacağız. İki müfettiş ve yalan makinesi. Yalan makinelerinin yüzde 1,5 yanılma payı var. O yüzden mahkemelerde kullanılmıyor. Ben doğru söylesem yine ötse de kafama sıkacağım" ifadelerinde bulundu.

Peker'in açıklamasının ardından, Türkiye'de yalan makinesi ve bu makine üzerindeki uzmanlığı ile gündeme gelen İbrahim Berk, devlet izin verdiği anda Peker'i yalan makinesine bağlamaya hazır olduğunu dile getirdi. Berk, aynı zamanda yalan makinesinin 1,5 yanılma payının olmadığını, bir uzman tarafından doğru şekilde kullanıldığı sürece yalan dedektörünün her zaman doğruyu göstereceğini belirtti.

"Peker, kamuoyunun da seçtiği belli başlı sorulara da cevap verecekse böyle bir test yapmak isterim"

Aslına bakarsanız İbrahim Berk'i ve Rusya'da çalıştığı dönemde öğrendiği yalan dedektörünü sizlere anlatmamıza gerek yok. Webtekno takipçilerimiz, İbrahim Berk ve yalan dedektörü ile daha önce çekmiş olduğumuz Yalan Makinesini Denedik: Tüm Ofis Patronun Karşısında Terledi ve Yalan Makinesine Bu Sefer Patronu Bağladık! videolarımız aracılığıyla tanışmıştı. Son dönemde yapmış olduğu açıklamalarla birlikte Türkiye'yi kasıp kavuran Sedat Peker'in yalan makinesi atıfı da, İbrahim Berk'i bir kez daha gündeme getirdi.

Sedat Peker, bugüne kadar hiçbir şekilde yalan söylemediğini iddia ederek, gerekirse bir silah ile birlikte yalan makinesine bağlanabileceğini dile getirdi. Organize suç örgütü lideri, doğruyu söylemesine rağmen yalan makinesi öterse, kafasına sıkarak intihar edeceğini de videosunda belirtti.

Peker'den gelen açıklamanın ardından, yalan dedektörü uzmanı İbrahim Berk, Independent Türkçe'ye yaptığı açıklamada devlet izin verdiği takdirde Peker'i yalan makinesine bağlayabileceğini dile getirdi. Berk, açıklamalarında "Ortadaki iddialar çok ciddi. Aynı şekilde Peker'in muhatap aldığı kişiler de çok ciddi kişiler. Ama insanların taleplerine karşın böyle bir şeyi bireysel olarak yapmaya taraftar değilim. Ancak devlet görev verir, onaylarsa ve yine de Peker de onaylarsa testi yaparım. Ancak Sedat Peker sadece kendi seçtiği, istediği sorulara değil de kamuoyunun da seçtiği belli başlı sorulara da cevap verecekse böyle bir test yapmak isterim." ifadelerinde bulundu.

"Yalan makinesinin yanılma payı yok"

Peker'in "yalan makinesinin 1,5 yanılma payı var" açıklamasına karşın böyle bir şeyin doğru olmadığını belirten Berk, makinenin ülkemizde istihbarat amaçlı da kullanıldığını belirten açıklamasında şu sözlere yer verdi; "Bu oran nereden çıktı bilmiyorum. Zaman zaman benzer ifadeler ortaya atılıyor. 'Yalan makinesi yüzde 90 oranında çalışıyor' diyenler oluyor. Ancak yalan makinesi röntgen gibi bir cihaz. Ya doğru çalışıyordur ya çalışmıyordur. Çalışınca doğru sonuç verir. Burada asıl mesele onu kullanan kişinin uzmanlığı ve yeterliliği. Uzman işini doğru yaparsa yüzde yüz çalışır."

Yalan Dedektörü Uzmanı İbrahim Berk'in Webtekno YouTube kanalına konuk olduğu videoları hemen aşağıdan izleyebilirsiniz