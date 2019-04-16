Notre Dame'ın Restorasyonu İçin AC Unity'den Yardım Alınacak

Geçtiğimiz gün yangına kurban giden, kendi başına bir tarih olarak nitelendirebileceğimiz Notre Dame'ın restorasyonu için Assassin's Creed: Unity'den yardım alınacak.

Fransa'nın önemli simgelerinden biri olan Notre Dame Katedrali, çatısında çıkan yangından dolayı tahrip oldu. İtfaiyecilerin yangını söndürmesi neredeyse 2 gün sürdü ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Notre Dame’ı restore etmek için ulusal bir bağış toplama kampanyası başlattığını duyurdu.

Yıkılan bölgeleri yeniden oluşturabilmek için mimarlar, orijinale tamamen benzemesi için katedralin yangından önceki görüntülerini inceleyecekler. Bunun büyük bir çoğunluğunu tabii ki fotoğraflar ve videolar oluşturuyor. Ek olarak Assassin’s Creed: Unity de incelenecek.

Assassin’s Creed: Unity, Fransız Devrimi'ni konu alan ve Paris’te geçen bir açık dünya oyunu. Oyundaki katedral, oyunun en ikonik yapılarından biriydi ve gerçek katedral ile neredeyse tamamen aynı görünüyordu.

Umarız Notre Dame en kısa zamanda restore edilir. Fransa hükümeti, yapının en geç 5 yıl içerisinde restore edileceğinin teminatını veriyor. Yine de bunun mümkün olup olmayacağını zaman gösterecek. Katedralde çıkan yangında oldukça eski ve önemli tarihi eserler yanıp kül olmuş olabilir. Hasarın boyutunu tam olarak önümüzdeki günlerde öğreneceğiz ancak tarihi yapının restore edilmesi için birçok birimin bir arada çalışması oldukça iyi bir gelişme.