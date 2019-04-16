850 Yıllık Notre Dame Katedrali, Gözyaşları İçerisinde Yandı

15 Nisan’da çıkan yangında Fransa’daki Notre Dame Katedrali büyük zarar gördü. Bu üzücü olaya rağmen bina, lazerlerle çıkartılan dijital kopyası kullanılarak yeniden inşa edilebilir.

Fransa’nın en bilinen sembollerinden birisi olan Notre Dame Katedrali, 15 Nisan’da çıkan yangının kurbanı oldu. Katedralin çatısı alevlerle kaplandı ve çıkan alevler ile saçılan duman dışarıdan da gözüküyordu. Yangının şehrin uzak kısımlarından bile görülebildiği anlaşıldı.

Notre Dame, Fransa ve genel olarak dünya kültürü için önemli yere sahip olan, turistlerin çok sık ziyaret ettiği ve pek çok önemli eserin toplandığı bir yapıydı. Gelen haberlere göre katedralin merkez kulesi yıkıldı, yüzlerce yıllık bazı eserler yangında kayboldu.

Tarihi binanın çatısını kaplayan ve merkez kubbesine büyük zarar veren yangın, yaklaşık olarak 8,5 saat sürdü. Yangının sebebi şu anda bilinmese de ilk bulgular, sabotaj ve kundaklama ihtimalini düşürüyor. Hali hazırda bir restorasyon çalışması devam eden katedralde çıkan yangının sebebi muhtemelen bir kaza olarak görülüyor.

Yaşanan felaket ne kadar korkunç olsa da bazı iyi haberler de var. Bunlardan ilki, yangının durdurulduğu ve katedralin önemli bir kısmının kurtarıldığı haberi. İkincisi de, yangının uzun vadede çok da büyük bir hasar vermemiş olma ihtimali.

Dr. Andrew Tallon’un çalışmalarını kullanmaları halinde Fransız yetkililer, zarar gören binanın 3 boyutlu modellerini kullanarak katedrali eski haline getirebilecek. Tallon, 2015 yılında lazer tarama teknolojisini kullanarak Gotik mimariye sahip katedrallerin dijital arşivlerini oluşturdu.

Tallon’un kullandığı yöntem özünde lazerlerin bir noktaya çarpıp geri dönme sürelerini hesaplayan bir çeşit radar. Yayılan lazerler, bir yüzeye çarpıp merkeze geri döndüğünde uzaklığı işaretliyor. Noktaların birleşimi de ortaya binanın modelini çıkarıyor.

Araştırmacının kullandığı sistem oldukça isabetli ölçümler yapabiliyor ve istenilen binanın 3 boyutlu modelini çıkarabiliyor. Tallon’un elindeki verinin boyutunu bilmiyoruz ancak kendisinin benzer bir çalışması için kabaca 5 milyar noktayı taradığı ve 100 GB veri topladığı biliniyor.

Tallon, 2018 yılında aramızdan ayrılmıştı ancak çalışmaları günümüzde dünya kültür mirasının korunmasına katkıda bulunabilir.