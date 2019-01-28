Yapay Zeka Algoritması, Yeni Bir İnsan Türü Keşfetti

Yapay zekanın kabiliyetleri her geçen gün farklı bir boyuta taşınıyor. Yapabildikleri ile gelecekte birçok mesleğin yerini alacağı tahmin edilen bu teknolojinin yeni hedefiyse arkeoloji alanı. Sahip olduğu algoritma ile şimdiye kadar hiç keşfedilmemiş bir insan türü keşfeden yapay zeka, arkeologların yerine de gözünü dikmiş gözüküyor.

Bilim insanları; evrim, biyoloji ve genom alanlarında çok daha detaylı bilgiler elde edebilmek için insan türleri üzerine uzun yıllardır araştırmalar yapıyorlar. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda ise sadece iki insan türü hakkında ipucuna rastlanmıştı. Neandertal ve Denisovan isimleri ile bilinen iki farklı türün kökenleri birbirinden farklı coğrafyalara dayanıyor. Neandertal türü Avrupa bölgesinden gelirken, Denisovan türünün kökeni ise Sibirya, Güney Asya ve Okyanusya'ya dayanıyor.

Günümüze kadar sadece bu iki türün insan kökenini temsil ettiği zannedilirken geliştirilmiş algoritması ile yapay zeka, üçüncü bir türün varlığını keşfetti. Keşfedilen insan türünün DNA'sının, günümüz Asyalılarınkine büyük oranda benzerlik gösterdiğini açıklayan bilim insanları, bu türün Neandertal ve Denisovan türlerinden melezlenerek ortaya çıkmış olabileceğini düşünüyor. Günümüzde yaşayan Asyalı insanların DNA bilgileri baz alınarak oluşturulan algoritma, bu sayede yapay zekanın yeni bir tür keşfetmesini sağladı.

Yapay zekanın bu keşfi bilim dünyasında çığır açıcı bir buluş olarak addedilirken yeni insan türü ile ilgili detaylı açıklamalar henüz yapılmıyor. Bir yandan bilinmeyenleri keşfetmenin heyecanını yaşayan bilim insanları, öte yandan da bu alanın uzmanları olan arkeologların mesleklerinin tehlike altında olup olmadığı konusunda tartışmalar yaşıyorlar. Görünen o ki yapay zeka tarafından tehdit altında olan meslekler listesine en son olarak "arkeologlar" da dahil olmuş oldular.