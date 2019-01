Yapay Zeka Konuşma Şeklimizi Değiştirecek mi?

Her geçen gün biraz daha haşır neşir olduğumuz şeylerin arasına yapay zekalar da eklendi. Özellikle Apple'ın Siri'si ve Google Asistan gibi her an elimizin altında olan asistanlarla sürekli konuşuyoruz. Peki bu konuşmaların oranı arttığında ne olacak? Biz mi robotlaşacağız yoksa onlar mı insanlaşacak?

Kaybolduğunuz zaman Siri en büyük yardımcınız olabilir. Bağlantılarınızdan doğru adresi alamadığı zaman sizi tam manasıyla delirtebilir. Amazon’un Alexa’sından, Google Home’a kadar sanal asistanlar bir süredir hayatımızı işgal ediyor ve hiç olmadığı kadar sanal asistanlarla konuşuyoruz. Şu an internet trafiğinin yüzde 60 kadarını makinelerin kendi arasındaki ve insan makine arasındaki iletişim oluşturuyor. Bilişim firması Gartner’ın tahminlerine göre 2020 yılına geldiğimizde (çok az kalmış) eşimizden dostumuzdan çok makinelerle iletişim halinde olacağız. İLGİLİ HABER Türk Mühendisler, Amazon İçin Yapay Zeka Destekli Chatbot Geliştirdi Mesajlaşmanın yazılı konuşma alışkanlığımızı değiştirdiği gibi, robotlarla veya makinelerle konuşmak da sözlü iletişim şeklimizi değiştirecek gibi görünüyor. Son dönem sosyologlarından Diedre Boden “İnsanoğlu toplumunu konuşarak, konuşarak, konuşarak ve daha fazla konuşarak inşa eder” diyor. Bir chatbot ile konuştuğunuzu düşünün. Sevimli, kibar, düşünceli ve sevecen olmanıza gerek yok. O da size karşı “robot” gibi konuşacak. İhtiyacınız olan bilgiyi bulup size olabildiğince basit bir şekilde aktaracaktır. İLGİLİ HABER Bilim İnsanları Yapay Zekanın Çözemediği Bir Matematik Problemi Üretti Bazı firmalar durumun kötüye gitmesini istemiyor. Bu yüzden bazı çalışmalar yapıyorlar. Amazon, Echo için kibarlık modu ekledi. Bir şey isterken lütfen (please) demeniz gerekiyor. Her ne kadar gün geçtikçe kişiler arası iletişim azalsa da tamamen bitmesi için çok uzun zamana ihtiyaç var. Sonuç olarak yapay zeka ilerleyen zamanlarda konuşmamız da dahil olmak üzere insan olmamızla alakalı her şeyi kökünden değiştirecek gibi görünüyor.

Kaynak : https://phys.org/news/2019-01-ai-voice-re-engineer-human-conversations.html

