Microsoft, yapay zekâ özelliklerini Microsoft 365 aboneliklerine dahil etti. Copilot, Designer ve yeni yapay zekâ araçları kullanıma sunuluyor.

Microsoft, yapay zekâ destekli Office özelliklerini Microsoft 365 aboneliklerine dahil etti. Şirket Copilot Pro’yu devre dışı bırakıp bu özellikleri Microsoft 365 abonelikleriyle sunma kararını aldı.

Microsoft, yaptığı açıklamada, Copilot Pro özelliklerini artık Microsoft 365 Personal ve Family aboneliklerine entegre ettiğini duyurdu.

Microsoft 365 abonelikleriyle Copilot ve yeni yapay zekâ özellikleri kullanılabilecek

Şu an için sadece Avustralya, Yeni Zelanda, Malezya, Singapur, Tayvan ve Tayland gibi bazı ülkelerde kullanılabilen bu özellikler, abonelere Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve OneNote gibi Office uygulamalarında Copilot’a erişim sağlayacak. Bunun yanı sıra, Microsoft Designer uygulaması da bu aboneliklere dahil edilecek.

Microsoft, yeni özellikler için abonelere aylık belirli bir miktar yapay zekâ kredisi verileceğini belirtti. Bu krediler Paint, Photos ve Notepad gibi Windows uygulamalarında da kullanılabilecek. Ancak Family aboneliklerinde sadece ana aboneye bu özelliklerden yararlanma hakkı verilecek ve aile üyeleriyle paylaşılamayacak.

Fiyat artışları da gündemde. Microsoft, Microsoft 365 Personal ve Family aboneliklerinin fiyatlarını artırarak, yeni özelliklerin maliyetini karşılayacak. Fiyat artışları, seçili pazarlarda uygulanmaya başladı ve bu artışların yakın gelecekte diğer bölgelere de yansıması bekleniyor.