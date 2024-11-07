Microsoft, ilk kez 1983 yılında yayımladığı Not Defteri uygulamasına yapay zekâ desteği getireceğini duyurdu. Uygulama, artık pek çok kişi için vazgeçilmez olacak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan Not Defteri (Notepad) uygulamasını kullananları memnun edecek bir hamle geldi. Şirket, ilk kez 1983 yılında yayımladığı uygulamaya yapay zekâ desteği ekleyeceğini açıkladı. Peki bu değişiklik, Not Defteri kullanıcılarını nasıl etkileyecek?

Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre Not Defterine eklenecek yapay zekâ desteği, yazılan bir metnin baştan sona gözden geçirilmesine ve hatta değişiklikler yapılabilmesine izin verecek. "Yeniden Yazma" olarak isimlendirilecek özellik, Not Defteri'ni pek çok kişi için vazgeçilmez yapacak gibi görünüyor.

Not Defteri'nin yapay zekâ desteği böyle görünecek:

Not Defteri'nin Yeniden Yazma özelliği, oldukça geniş kapsamlı bir yapıya sahip olacak. Kullanıcılar, bu özelliği kullanarak bir metni baştan sona değiştirebilecekler. Bu bağlamda; metnin uzunluğu ve cümlelerin ifade şekilleri bile elden geçirilebilecek.

Yeniden Yazma, an itibarıyla Windows 11'de test aşamasında olan bir özellik. ABD, Fransa, İngiltere, Kanada, İtalya ve Almanya'daki kullanıcılar tarafından deneyimlenebilen özelliğin küresel çapta ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor.