Bilim insanları, cerrahi robotlar için yeni bir yapay zeka geliştirdiler. Motion2Vec isimli bu yapay zeka, cerrahi robotlara dikiş atma yeteneği kazandırıyor. Üstelik bu algoritma, dikiş atma yeteneğini sadece izlediği(!) videolarla öğrendi.

Yapay zeka, artık hayatımızın yok sayılamaz bir gerçeği haline geldi. Mühendisler, neredeyse her sektör için yapay zeka entegrasyonları üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu sektörlere tıp da dahil ve yapay zekaya sahip robotlar artık cerrahların önemli bir yardımcısı haline gelmiş durumda. Hatta artık robotlar, cerrahi dikiş atabilecek kapasiteye dahi sahip. Peki bir robot, cerrahi dikiş atmayı nasıl öğrenmiş olabilir?

Bir cerrah, sizi dikme yeteneğini video izleyerek öğrenmiş olsaydı ne düşünürdünüz? Büyük bir ihtimalle o cerrahın sizi ameliyat etmesini istemezdiniz. Ancak mühendisler, oluşturdukları yapay zeka algoritmasını cerrahi dikiş videoları ile eğittiler ve "Motion2Vec" isimli bu algoritma, beklentileri aşarak iyi bir cerrahi dikiş yeteneğine sahip oldu. Yapılan açıklamalara göre bu algoritmanın başarı oranı yüzde 85,5.

Kaliforniya Üniversitesi, Intel ve Google Brain bünyesinde çalışmalarını sürdüren mühendisler tarafından geliştirilen algoritma, Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi'nde test edildi. Yapılan testler sırasında Motion2Vec algoritması, robotu tek başına yönetti. Yapılan çalışmalar, bu algoritmanın en azından kumaş üstünde başarılı olduğunu ortaya koydu. Ancak bir yapay zekanın gerçek bir insan üzerinde dikiş gerçekleştirmesi için önümüzde hala uzun bir süreç var.

Konuyla ilgili açıklamalar, yapılan çalışmanın bir numaralı ismi olan Dr. Ajay Tanwani'den geldi. Tanwani, Motion2Vec'in aslında küçük algoritmalardan oluştuğunu ve bu küçük algoritmaların sadece etiketlenmiş verileri kullanarak yeni verileri birleştirdiğini söylüyor. Tanwai'ye göre kumaş üzerinde elde edilen başarı çok büyük bir önem arz ediyor olsa da bu yapay zekanın et üzerinde kullanılması için hala bazı sorunları çözmesi gerekiyor.

Tanwani, bundan sonraki süreçte önce bu algoritmayı farklı doku türlerine entegre etmeyi planlıyor. Yani yapılan testlerin gerçek bir et üzerinde ne kadar başarılı olacağı, önümüzdeki süreçte belli olacak. Ayrıca Tanwani, geliştirdikleri yapay zekayı biraz daha otomatik hale getirmeyi ve ameliyathane için bir asistan oluşturmayı amaçladıklarını ifade ediyor. Elbette cerrahlar, ameliyathanelerin tek patronu olmaya devam edecekler.

Tanwani, üzerinde çalıştıkları yapay zekanın otonom araç sistemleri gibi düşünülebileceğini söylüyor. Yani kontrol cerrahın elindeyken bu yapay zeka, ameliyat sırasındaki diğer önemli şeylerle ilgilenecek. Üstelik süreç içerisinde öğrenmeye de devam edecek ve ilerleyen süreçte çok daha iyi, insanların da güvenebilecekleri bir hale gelmiş olacak.

Motion2Vec algoritmasının nasıl çalıştığını gösteren video