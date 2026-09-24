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Google'ın Türk Yapay Zekâ Liderinden Açıklama Geldi: Gemini 4 Çok Yakında Geliyor!

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Google DeepMind'ın yeni lideri Koray Kavukçuoglu, merakla beklenen Gemini 4'ün çıkışa neredeyse hazır olduğunu duyurdu.

Google'ın Türk Yapay Zekâ Liderinden Açıklama Geldi: Gemini 4 Çok Yakında Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli Gemini 4'ün çıkışına hazırlanıyor.

Şirketin Google DeepMind bölümünün yeni Türk lideri Koray Kavukçuoglu, yapay zekâ yarışına güçlü bir dönüş yapmaya hazırlandıklarını belirtti.

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Google'ın Türk Yapay Zekâ Liderinden Açıklama Geldi: Gemini 4 Çok Yakında Geliyor!
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Gemini 4 ne zaman geliyor?

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DeepMind'ın başına geçtikten sonra basına verdiği ilk demeçte The Information'a konuşan Koray Kavukçuoglu, Gemini 4'ün şu anda ince ayar ve son düzeltme aşamasında olduğunu söyledi. Modelin yıl sonundan "çok daha önce" piyasaya sürülmesini hedeflediklerini belirten Kavukçuoglu, elde ettikleri sonuçlardan heyecan duyduklarını ve eğitimi tamamlanan ilk çıktıları mümkün olan en kısa sürede yayınlamak istediklerini ifade etti.

Eski yapay zekâ başkanı Demis Hassabis'in Ağustos ayındaki istifasının ardından gerçekleşen liderlik değişimi, Google'ın yayın takviminde daha istikrarlı bir döneme girdiğine işaret ediyor.

Gemini 3.5 Pro neden gelmedi?

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Google, Kasım 2025'te tanıttığı Gemini 3 serisinden bu yana yeni bir amiral gemisi model yayınlamadı. Bu süreçte OpenAI'ın GPT-6 ve Anthropic'in Mythos serisi modelleri piyasaya sürülerek Gemini 3'ü geride bıraktı.

Google CEO'su Sundar Pichai, Mayıs ayındaki I/O etkinliğinde bu arayı kapatmak adına Haziran ayında Gemini 3.5 Pro güncellemesinin geleceğini duyurmuş ancak model hiçbir zaman kullanıma sunulmamıştı. Kavukçuoglu, Gemini 3.5 Pro yerine daha hızlı ve hafif olan Flash modellerine odaklanmak için stratejik bir ara verdiklerini açıkladı.

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