Araştırmaya Göre Apple Watch Series 6 Oksimetresi Güvenilir

Yapılan bir araştırma, Apple Watch Series 6'nın oksimetresinin, özellikle akciğer rahatsızlığı olan hastalar için oldukça güvenilir olduğunu kanıtlandı. Çalışma, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve interstisyel akciğer hastalığı olan 100 hasta ile yapıldı.

Dünyanın önde gelen dergilerinden birisi olan Nature’da yayınlanan bilimsel bir rapora göre Apple Watch Series 6, "kontrollü koşullar altında akciğer hastalığı olan hastalarda kalp atış hızı ve oksijen satürasyonunu (SpO2) elde etmenin güvenilir bir yolu".

Leonardo Zumerkorn Pipek, Rafaela Farias Vidigal Nascimento, Milena Marques Pagliarelli Acencio ve Lisete Ribeiro Teixeira tarafından yürütülen "Akciğer hastalığı olan hastalarda Apple Watch ve geleneksel ticari oksimetre cihazlarında SpO2 ve kalp atış hızı değerlerinin karşılaştırılması" çalışması, Apple Watch Series 6’ya dair oldukça umut vaad edici veriler elde etti.

Sonuçlar oldukça benzer:

Brezilya’nın en iyi eğitim enstitülerinden São Paulo Üniversitesi’nin, bir pnömoloji kliniğinden kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve interstisyel akciğer hastalığı olan ve ayakta tedavi gören 100 hasta ile yaptığı çalışmada; Apple Watch Series 6’dan elden edilen SpO2 ve kalp ritmi verileri 2 farklı nabız oksimetresiyle karşılaştırıldı.

Çalışmada "Apple Watch cihazı ile ticari oksimetreler arasında güçlü pozitif korelasyonlar" olduğu gözlemlendi ve “Apple Watch veya ticari oksimetre cihazlarında SpO2 ve işitme hızı ölçümleri için ten rengi, bilek çevresi, bilek kılı ve emaye çivinin değerlendirilmesinde istatistiksel bir fark olmadığı” belirtildi.

Sağlıklı bireyler, interstisyel akciğer hastalığı (ILD) ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan bireyler üzerinde yürütülen testlerde:

Kalp atış hızı ölçümlerini ve oksimetri ölçümlerini değerlendirirken Apple Watch Series 6 cihazı ile ticari oksimetreler arasında güçlü pozitif korelasyonlar olduğu,

Apple Watch'un ticari oksimetrelere göre daha yüksek SpO2 değerleri eğilimi olduğu, ancak kalp atış hızı ölçümleri her iki cihazda da benzer seyrettiği,

Farklı ILD, KOAH ve sağlıklı birey gruplarında Apple Watch ile ticari oksimetre cihazları arasında her iki parametre de, SpO2 ve kalp hızı için önemli farklılıklar olmadığı gözlemlendi.

Çalışma, kontrollü koşullar altında gerçekleştirildi

Genel olarak bakıldığında çalışma, "geleneksel oksimetre cihazlarıyla karşılaştırıldığında daha yüksek değerler sunma eğilimine rağmen, Apple Watch cihazının doğru ve benzer olduğu”na işaret ediyor. Tabii sonuçların kontrollü koşullar altında elde edildiğini de unutmamak gerekiyor.

Çalışma, “akıllı saat teknolojisindeki ilerlemenin gelişmeye devam ettiğini ve çeşitli hastalık türlerinde doğruluk ve güvenilirliği değerlendirmek için çalışmaların yapılması gerektiği”ne de dikkat çekiyor.

Apple; EKG çekmek için devlet onayına ihtiyaç duyan Apple Watch Series 4'ten farklı olan ve ilk olarak 2020’de tanıtılan Apple Watch Series 6 için oksijen kan ölçümü özelliğinin tıbbi olarak onaylanmadığının ve bu özelliğin sadece cihazı kullanan kişinin iyiliği için olduğunun altını çiziyor.

Geçen yılki modele göre güncellenmiş olup olamayacağı bilinmese de henüz piyasaya sürülmemiş olan Apple Watch Series 7’de de oksijen kan ölçme özelliğinin olacağı biliniyor. Her şeye rağmen bu tarz çalışmalar, Apple Watch’ın, insanların sağlıkları üzerinde kontrol sahibi olmaları konusunda oldukça iyi bir iş çıkardığını gösteriyor.