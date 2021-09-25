‘Uygulama Beni Takip Etmesin’ Seçeneği Saçmalık

Eski Apple mühendisi Johnny Lin iPhone cihazlarda bulunan ‘uygulama beni takip etmesin’ seçeneğinin, kullanıcılara sadece gizlilik duygusu vermekten ibaret olan bir "ahmaklık" olduğunu söyledi.

Cihazlarıyla piyasaya girdiğinden beri teknolojiye yeni bir soluk getiren Apple, ürettiği cihazların tasarımı, özgün işletim sistemi, donanımı, yazılımı ve daha birçok sebepten dolayı tercih ediliyor. Tercih edilmesindeki en büyük sebeplerden biri ise, reklamlarında da sıkça vurguladığı güvenlik özellikleri. Fakat bu sadece reklamlardan ibaret mi, aksi takdirde Apple gerçekten güvenliği temin ediyor mu tam anlamıyla bilinemiyor maalesef.

Apple’ın eski mühendislerinden ve yazılım şirketi Lockdown Privacy'nin kurucu ortağı olan Johnny Lin’in söylediği sözler, güvenlik konusunda Apple’ın oluşturduğu algıya karşı şüphe uyandırabilecek güçte. Nitekim Apple’ın reklamlarda ve tanıtımlarında en fazla öne sürdüğü özellik, iPhone cihazlardaki güvenlik özelliği.

“iPhone’da olan iPhone’da kalmıyor”

Apple, birçok reklamında yaptığı gizlilik ve güvenlik vurgusunu “iPhone’unuzda olan, iPhone’unuzda kalır” sloganıyla da iPhone cihazların güvenilirliği konusunda güvence verdi. Nisan ayında, kullanıcıların uygulamalardan verilerini izlememelerini istemesine imkan tanıyan özelliği kullanıma sunması da bu algıyı tamamiyle pekiştirdi.

Lockdown ve Washington Post tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ‘uygulama beni takip etmesin’ seçeneğine tıklamanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Araştırmanın sonuçlarında, kullanıcılar uygulamalardan etkinliklerini diğer şirketlerin ve web sitelerinin toplamamasını istese dahi, popüler iPhone uygulamaları kişisel verileri toplamaya devam ediyor. Apple’ın eski mühendislerinden ve Lockdown Privacy'nin kurucu ortağı olan Johnny Lin bu meseleyi, ‘uygulama beni takip etmesin’ seçeneğinin kullanıcıları gizlilik konusunda tatmin etmekten ibaret olan ama bir işe yaramayan bir saçmalık olarak değerlendirdi.