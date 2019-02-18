Vivo U1'in Tüm Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi Vivo, yarın gerçekleştireceği etkinlik ile U1 ismini verdiği yeni bir akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

Vivo yepyeni bir akıllı telefon serisini ve bu serinin yeni akıllı telefonları yarın gerçekleştireceği etkinlik ile duyuracak. Yenilikçi tasarımlarıyla tanıdığımız Vivo'nun hâlihazırda sahip olduğu V, X, Y, Z ve NEX serilerine U serisinin de eklenmesiyle Çinli şirket, toplamda 6 adet akıllı telefon serisini bünyesinde barındırıyor olacak.

Yarın gerçekleştirilecek olan lansmanda tanıtılacak olan Vivo'nun yeni akıllı telefonu Vivo U1'in teknik detayları, tanıtım fotoğrafları ve fiyatı bugün ortaya çıktı. Gücünü 12 nm mimariye sahip Qualcomm'un Snapdragon 439 yonga setinden alacak olan cihaz, grafik kısmında ise Adreno 505 GPU'ya sahip olacak.

Su damlası çentiğe sahip olacak cihazın; 6,2 inçlik, 1520x720 çözünürlüğünde, 270 ppi (inç başına düşen piksel sayısı) değerinde, LCD HD+ ekrana sahip olması bekleniyor. Yapay zeka ile desteklenmiş 13 MP çözünürlüğünde arka kameraya sahip olacak Vivo'nun yeni U serisinin ilk üyesi Vivo U1 akıllı telefonu, 4.030 mAh batarya kapasitesini de kullanıcılaraına sağlayacak.

Yarın tanıtılacak olan yeni Vivo akıllı telefonun fiyat listesi ise şu şekilde olacak:

3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi (118 dolar)

ve kapasitesi 3 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi (148 dolar)

ve kapasitesi 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi (177 dolar)

256 GB'a kadar olan MicroSD kart desteği ile kullanıcılarını sevindirecek olan Vivo, cihazın alt tarafında 3,5 mm'lik kulaklık girişini de konumlandırarak başarılı bir işe imza atacak gibi gözüküyor. Yarın tanıtılacak olan yeni U serisinin ilk akıllı telefonu Vivo U1; Aurora, Kırmızı Aurora ve Yıldızlı Gece Siyahı olmak üzere 3 çeşit renk seçeneğine sahip olacak.