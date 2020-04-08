Popüler video konferans uygulaması Zoom, bir süre önce ortaya çıkan güvenlik açığı haberlerinin ardından şu an birçok kurum ve kuruluş tarafından inceleme altına alındı. Çok kısa sürede büyük popülerlik kazanan uygulama, geçtiğimiz günlerde Tayvan hükûmeti ve SpaceX tarafından yasaklanmıştı. Zoom, bugün güvenlik uzmanlarıyla iş birliği içinde olduklarını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, her şey kadar iş yaşamını da derinden etkiledi. Şirketlerin çok büyük kısmının evden çalışmaya geçmesiyle beraber çeşitli video konferans uygulamaları olmazsa olmazlar arasına girdi. Bu uygulamalardan bir tanesi olan Zoom ise güvenlik açıkları sebebiyle okların hedefi hâline gelmişti.

Facebook’a veri aktardığı gerekçesiyle mahkemelik olan Zoom cephesinden bu önemli konuyla alakalı yeni bir bilgi geldi. Kurucu Eric Yuan, şirketin aldığı pek çok eleştirinin ardından uygulamanın genel güvenliğini nasıl geliştirdikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yuan’ın bu çıkışı, şirketin nihayet Zoom'un güvenliğini artırma konusunda somut adımlar attığı yönünde olumlu yorumlara sebep oldu.

Zoom; güvenliği artırmak için Uber, Netflix, EA uzmanlarıyla çalışıyor:

Eric Yuan, açıklamasında kullanıcıların gizlilik konusundaki endişelerini ve son zamanlarda Zoom’da görülen güvenlik sorunlarını ele aldı. Gündemlerinde iki gelişme olduğunu ve gelişmeleri açıklamaktan heyecan duyduğunu bildiren Yuan, “CISO Konseyimizi ve Danışma Kurulumuzu, çeşitli sektörlerden güvenlik liderleri de dâhil olmak üzere resmi olarak oluşturduk; Alex Stamos, platformumuzun kapsamlı güvenlik incelemesine yardımcı olmak için dış danışman olarak Zoom'a katıldı” ifadelerini kullandı.

Zoom bünyesine katılan tek önemli ismin Stamos olmadığı da aktarıldı. Şirketin oluşturduğu CISO Konseyi ve Danışma Kurulu’nun dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarının güvenlik liderlerinden oluşacağını açıklayan Yuan, “CISO Konseyi'nin amacı; gizlilik, güvenlik ve teknoloji konularının yanında en iyi uygulamalar hakkında fikirleri paylaşmak ve iş birliği yapmak için bizimle sürekli bir diyalog kurmak olacaktır” sözleriyle HSBC, NTT Data, Procore, Ellie Mae gibi büyük şirketlerden önemli isimlerle iş birliği içinde olduklarını da bildirdi.

Oluşturulan kuruldan danışmanlık alacağını ve bunun bir sonucu olarak daha etkili liderlik yapacağını savunan Yuan, Zoom’da yer alan her şey için gizlilik ve güvenliğin ön planda tutulacağını söyledi. Danışma Kurulu'nun ilk üyeleri arasında VMware, Netflix, Uber, Electronic Arts gibi şirketlerden güvenlik liderlerinin yer alacağı da iletilen bir başka önemli nokta. Zoom’un nasıl gelişeceğini ve kullanıcılara nasıl bir deneyim sunacağını bekleyip göreceğiz.